BNP Paribas : profite de plusieurs analyses positives

01/11/2019 | 17:25

Le titre termine la journée en hausse profitant de plusieurs analyses positives. Deutsche Bank confirme son conseil d'achat sur l'action de la banque française, l'objectif visé étant ajusté de 55 à 56 euros.



Les analystes saluent la croissance du produit net bancaire constatée au 3e trimestre (+ 5%, soit 2% de mieux que prévu), ainsi qu'un résultat net avant impôts supérieur de 6% aux anticipations du consensus (et de 3% à celles de 'Deutsche'). Et ce dans les trois divisions du groupe.



Enfin, BNP Paribas est bien partie pour atteindre ses objectifs annuels, d'autant que la base de comparaison est favorable.



Oddo BHF conserve également son opinion 'achat' sur la valeur, compte tenu d'un potentiel de hausse d'environ 30% par rapport à son objectif de cours remonté de 4% à 61,5 euros, potentiel 'bien supérieur à la moyenne du secteur pour un profil de risque plus faible'.



Le bureau d'études explique que son relèvement de cible est pour l'essentiel la conséquence de l'ajustement de ses prévisions, portant principalement sur 2019 et découlant en partie de la prise en compte des résultats du troisième trimestre.



Oddo BHF reste plus prudent sur 2020 et 2021 avec un ajustement limité, mettant en avant notamment l'impact négatif des taux durablement plus bas que prévu et un timing de la normalisation du coût du risque qui restent incertains.



