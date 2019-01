BNP Paribas : recrutement dans le pôle MAQS de BNPP AM

22/01/2019 | 11:59

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le recrutement de Maximilian Moldaschl au poste de stratégiste senior multi-actifs au sein de l'équipe recherche et stratégie du pôle de gestion MAQS (Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions).



Basé à Londres, Maximilian Moldaschl rapporte à Guillermo Felices, responsable recherche et stratégie au sein de MAQS. Il a rejoint l'équipe MAQS en septembre 2018 et supervise l'ensemble des communications et des publications réalisées sur les sujets multi-actifs.



Dans le cadre de ses fonctions, il est également en charge de l'amélioration de la qualité de la recherche stratégique et thématique sur toutes les classes d'actifs et de l'intégration des recherches fondamentales, techniques et quantitatives au processus décisionnel.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.