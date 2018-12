BNP Paribas : responsable changement climatique chez BNPP AM

11/12/2018 | 11:37

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le recrutement d'un responsable de la recherche sur le changement climatique au sein du Sustainability Centre, en la personne de Mark Lewis. Basé à Paris, il prendra ses fonctions le 7 janvier prochain.



Dans le cadre de ses fonctions, il aura pour mission notamment d'évaluer l'impact de la transition énergétique et du changement climatique, et leurs prises en compte dans le processus de décisions d'investissement, conjointement avec les analystes et gérants de BNPP AM.



Mark Lewis bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en tant qu'analyste financier spécialisé dans l'environnement et l'énergie. Il était précédemment responsable de la recherche du think tank Carbon Tracker.



