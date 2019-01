BNP Paribas : responsable commercial France chez BNPP AM

17/01/2019 | 11:56

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le recrutement de Sylvain Ghisoni, en tant que responsable commercial pour la France au sein du Global Client Group, son dispositif mondial de ventes. Basé à Paris, il rejoindra BNPP AM le 21 janvier.



Sylvain Ghisoni sera en charge de la stratégie commerciale de BNPP AM en France et du développement des activités avec les clients distributeurs externes et institutionnels en renforçant la visibilité de l'ensemble des expertises de BNPP AM.



Depuis 2008, il était responsable de la distribution et du marketing pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco au sein de Pionner Investments, avant sa fusion avec Amundi où il était directeur adjoint de la distribution en France et à Monaco depuis 2017.



