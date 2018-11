BNP Paribas : responsable des ventes nommée chez BNPP CP

08/11/2018 | 13:35

BNP Paribas Capital Partners (BNPP CP), le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management, annonce la nomination en septembre dernier de Charlotte Laurent au poste nouvellement créé de responsable des ventes.



Dans ce cadre, Charlotte Laurent est responsable du développement de l'offre de produits d'investissements alternatifs de BNPP CP destinés aux investisseurs européens, notamment fonds de pension, compagnies d'assurances, banques et family offices.



Elle travaillait précédemment chez Bedrock Asset Management où elle était en charge du dévéloppement de l'offre de produits d'investissement et notamment de l'expansion des solutions d'investissement sur mesure pour des institutions et des family offices en Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.