BNP Paribas : résultat net stable au 2e trimestre

01/08/2018 | 08:50

BNP Paribas publie au titre du deuxième trimestre 2018 un résultat net part du groupe stable à 2393 millions d'euros (+0,7% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation en baisse de 0,7% à 3838 millions d'euros (-1,7% pour les pôles opérationnels).



A 11206 millions, le produit net bancaire augmente de 2,5%. Dans les pôles opérationnels, il monte de 1% avec une légère baisse en domestic markets (-0,3%), une progression sensible en international financial services (+8,7%), mais une diminution en CIB.



Il explique que son activité connait un bon développement dans le contexte de croissance économique en Europe mais que ses résultats enregistrent un effet de change défavorable ainsi que l'impact de marchés financiers moins porteurs pour CIB qu'un an auparavant.



