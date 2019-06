BNP Paribas : s'engage pour favoriser l'accès au logement des étudiants en leur offrant la caution

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France de BNP Paribas offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers une offre « selfcare », jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Avec plus de

27 000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de 6,7 millions de clients particuliers, 585 000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE),

31 200 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et près de 60 000 associations. Elle dispose d'un réseau de proximité qui compte plus de 1 800 agences bancaires, des centres de Banque Privée, 47 Maisons des Entrepreneurs, 63 Pôles WAI (We Are Innovation) et 38 (y compris 5 pôles de compétences) Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au cœur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société, notamment avec le dispositif « Act for Impact » qui soutient le développement de l'Économie Sociale et Solidaire. Adossée