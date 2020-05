BNP Paribas : un dispositif d'affacturage simplifié

19/05/2020 | 09:39

BNP Paribas Factor lance un dispositif spécifique d'affacturage simplifié et sans engagement afin d'apporter des solutions aux besoins de trésorerie des professionnels, TPE et PME françaises.



BNP Paribas Factor adapte ainsi son offre forfaitaire ' Impulsion ' avec la réception dans la journée du paiement anticipé des factures cédées pour un encours compris entre 20 à 200KE, la gratuité des deux premiers mois de forfait, aucun frais lié à la première remise jusqu'au 31 décembre 2020, aucun autre frais en cas de non utilisation ou de résiliation du forfait, aucun engagement lié à la souscription et la simplification de la documentation comptable requise.



' En bénéficiant du financement de leurs factures en moins de 24 heures, les entreprises françaises peuvent ainsi sécuriser leur trésorerie dans un contexte de reprise progressive de l'activité ' indique le groupe.



' Avec ce nouveau dispositif simplifié et sans engagement, nous souhaitons renforcer notre soutien aux entreprises françaises et les aider à relancer leur activité. Plus que jamais, l'affacturage est l'une des solutions pour soutenir l'économie. ', a déclaré Sarah Roussel, Directrice Générale de BNP Paribas Factor.



