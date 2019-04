BNP Paribas : un nouveau responsable RSE pour BNPP AM

01/04/2019 | 10:12

BNP Paribas Asset Management annonce ce lundi la nomination de Chris Ouellette au poste de responsable de la RSE (Responsabilité sociale d'entreprise) au sein de son Sustainability Centre.



'La nomination d'un responsable RSE permettra à BNPP AM d'accélérer sa transition pour adopter une approche durable dans l'ensemble de ses activités conformément à sa Stratégie Globale Sustainability publiée le mois dernier', commente le groupe.



Chris Ouellette était précédemment Responsable Global Corporate Citizenship chez Manulife Financial Corporation depuis 2016, où il était responsable de la stratégie Globale Sustainability de l'entreprise, de la gestion des risques environnementaux, de la communication, du reporting et de l'engagement des parties prenantes.





