BNP Paribas : une série de transactions dans l'immobilier

22/06/2020 | 14:31

BNP Paribas Real Estate a annoncé lundi avoir signé plusieurs transactions 'majeures' au cours de la période du confinement, une dynamique qui illustre selon la filiale de BNP Paribas la 'résilience' du marché immobilier.



BNP Paribas REIM, la branche de placements immobiliers de la banque française, a mené à elle seule des opérations d'arbitrages et d'investissements pour un montant supérieur à 590 millions d'euros.



En France, cette filiale a notamment fait l'acquisition, pour le compte de l'un de ses fonds, d'un immeuble Nexity livré en 2019 de 25.000 m2 implanté dans le quartier des Docks de Saint-Ouen, au pied de la ligne 13 et, prochainement, de la ligne 14.



A Londres, BNP Paribas Real Estate indique avoir vendu, pour le compte de ses clients, l'immeuble de bureaux Quick and Tower pour 64 millions de livres sterling correspondant à un prix d'environ 475 livres net par pied carré, soit le montant le plus élevé depuis les années 1990.



Au total, ce sont dix grandes transactions qui ont été réalisées en Allemagne (Munich et Brême), en France (Paris et sa région) et en Italie durant la période du confinement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.