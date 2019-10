BNP Paribas : va prendre une participation de 22,5% dans Allfunds

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque BNP Paribas a annoncé lundi qu'elle prendrait une participation dans le groupe espagnol Allfunds dans le cadre d'un partenariat stratégique.

"Cette transaction, dans le cadre de laquelle BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management recevront conjointement une participation stratégique de 22,5% dans Allfunds, devrait être finalisée avant fin 2020 sous réserve de l'accord des différentes autorités réglementaires et des consultations requises", a expliqué BNP Paribas dans un communiqué.

"Cet accord permettra à BNP Paribas, l'une des plus grandes institutions financières mondiales, et à Allfunds, un leader mondial indépendant dans la WealthTech (technologie au service de la gestion d'actifs et de patrimoine), de développer des services de distribution de fonds de nouvelle génération en s'appuyant sur leurs expertises respectives", a ajouté la banque française.

Le montant de l'acquisition n'a pas été divulgué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire