BNP Paribas : va récupérer des activités de Deutsche Bank

23/09/2019 | 11:23

La Deutsche Bank a annoncé avoir conclu un accord en vue de transférer ses activités de prime finance et d'electronic equities à BNP Paribas.



Les géants du secteur bancaire ont déclaré avoir signé un accord visant à assurer la continuité du service aux clients des investisseurs institutionnels.



Dans le cadre de cet accord, Deutsche Bank continuera d'exploiter la plateforme jusqu'à ce que les clients puissent migrer vers BNP Paribas.



Outre la migration des clients, l'accord inclut également le transfert de technologie et de personnels de Deutsche Bank à BNP Paribas.



