BNP Paribas : va sous-traiter à Morningstar sa recherche actions Asie

Depuis le 3 janvier 2018, cette directive - Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) - oblige de facturer en toute transparence le prix de la recherche financière sur les actions, fournie auparavant à titre gracieux par les brokers, qui se rémunéraient uniquement via les frais d'exécution.

Ce nouveau cadre réglementaire a contraint certaines banques d'investissement à réduire la voilure ou à externaliser la couverture des entreprises.

"Avec les récents changements, que ce soit la réglementation ou les conditions de marché, les banques efforcent d'adapter leurs modèles de recherche (...) tout en continuant de répondre aux besoins des clients", note BNP Paribas dans un communiqué.

En février, la banque avait fait dit qu'elle allait accélérer ses économies tout en restructurant dans le même temps sa banque de financement et d'investissement (BFI), où ses activités de marché ont souffert tout au long de 2018.

Selon l'accord passé avec Morningstar, BNP Paribas va externaliser la recherche en actions d'environ 150 entreprises, réparties sur six secteurs industriels et cotées en Chine, à Hong Kong, à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan.

L'essentiel de l'équipe recherche actions de BNP Paribas en Asie, basée principalement à Hong Kong et à Singapour, quittera la banque du fait de cet accord, l'établissement ne conservant qu'une poignée de spécialistes senior de secteurs industriels, a dit une personne proche du dossier.

Un porte-parole de BNP à Hong Kong a refusé de faire le moindre commentaire au sujet d'éventuelles modifications des effectifs.

(Sumeet Chatterjee, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS 0.95% 42.985 7.84% MORNINGSTAR, INC. 0.79% 146.8 33.65%