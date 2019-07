BNP Paribas va sous-traiter sa recherche sur les actions en Asie-Pacifique à Morningstar

(Actualisation: information de source sur les suppressions d'emplois induites par l'accord avec Morningstar)

SINGAPOUR (Agefi-Dow Jones)--La banque française BNP Paribas a annoncé qu'elle sous-traiterait sa recherche sur les actions dans la région Asie-Pacifique à Morningstar.

Cet accord avec Morningstar entraînera la suppression de 12 emplois d'analystes au sein de l'équipe de recherche actions de BNP Paribas en Asie-Pacifique, a indiqué une personne proche du dossier. Ces suppressions d'emplois concerneront surtout Hong Kong et Singapour, a ajouté cette source.

Morningstar fournira à BNP Paribas des rapports de recherche sur les actions de six secteurs, dont la finance, l'immobilier, la consommation et la santé, cotées en Chine, à Hong Kong, à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan, a indiqué la banque française dans un communiqué.

BNP Paribas sera le distributeur exclusif des rapports de recherche de Morningstar sur les actions à ses clients dans la région, a indiqué la banque.

La couverture de Morningstar portera sur environ 150 actions, selon le communiqué de BNP Paribas.

-P.R. Venkat, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

