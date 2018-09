Banques européennes : Barclays adopte une opinion favorable

0 0

Dans un point de stratégie, Barclays annonce avoir relevé sa recommandation sur le secteur bancaire en Europe de Pondération en ligne à Surpondérer. Il avait entamé son suivi en juillet dernier avec le conseil Pondération en ligne. Le bureau d’études note tout d'abord que les banques affichent la plus mauvaise performance sectorielle depuis le 1er janvier (-12%), et qu’elle restent mal aimées de la communauté financière. Le consensus conseille en effet toujours de les Sous-pondérer.Il met également en avant la corrélation positive des banques avec les indices des directeurs d'achat et les rendements obligataires, qui sont repartis à la hausse. Les premiers rebondissent traditionnellement quelques mois avant les banques, précise Barclays.Par ailleurs, si la situation des marchés émergents, le Brexit et la politique italienne sont défavorables aux banques, le stratège juge que ces éléments négatifs sont déjà en grande partie dans les cours.Leur valorisation en termes de PER (9,2, soit une décote de 30% par rapport au marché) ou de prix rapporté aux fonds propres comptables (0,8 contre 1,8 pour le marché) est de plus proche de leur point bas de ce cycle. La banque britannique précise que le recul du secteur en 2018 est venu de la baisse des multiples de valorisation, plutôt que des résultats.Barclays fait enfin remarquer que les banques ont fini de renforcer leur bilan, que les créances douteuses sont en baisse et que la croissance du crédit s'accélère.