Banques : la BCE allège certaines de leurs obligations en fonds propres et stress tests reportés

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un certain nombre de mesures visant à garantir que ses banques, dont elle assure la supervision, puissent continuer à remplir leur rôle de financement de l'économie réelle à mesure que les effets économiques du coronavirus se feront sentir. La BCE va ainsi alléger temporairement les obligations imposées aux banques en matière de capital.Elle permettra aux banques d'opérer temporairement en dessous du niveau de capital défini par les orientations du pilier 2 (P2G), le coussin de conservation des fonds propres le ratio de couverture des liquidités.On rappellera que le niveau de Pilier 2 vient en supplément exigences minimales en fonds propres. Il est fixé sur la base de l'analyse des risques portés spécifiquement par un établissement. Le coussin de conservation des fonds propres est pour sa part conçu de manière à ce que les banques constituent des coussins de fonds propres auxquels elles peuvent faire appel en cas de pertes. Le LCR impose aux banques de détenir suffisamment d'actifs liquides pour survivre à une crise de liquidité aigue de 30 jours." On attend des banques qu'elles utilisent les effets positifs de ces mesures pour soutenir l'économie et non pour augmenter les distributions de dividendes ou les rémunérations variables " a souligné la BCE.Enfin, les stress tests ont été repoussés à 2021.