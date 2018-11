Banques : les établissements français et les autres réussissent les tests de résistance européens

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS 0.76% 46.605 -25.90% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.38% 33.13 -24.09%

0

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a communiqué les résultats des tests de résistance, qui ont porté sur les 48 groupes bancaires européens les plus importants. En France, 6 groupes bancaires ont été concernés par cet exercice, dont Groupe Crédit Mutuel, Groupe BPCE et La Banque Postale, qui ne sont pas cotés. Toutes les banques européennes testées ont respecté l’objectif d’un ratio de fonds propres durs minimum de 5,5% dans le scénario le plus extrême. S’agissant des banques françaises cotées, BNP Paribas affiche en 2020 un ratio de 8,64% dans ce scénario et Société Générale de 7,61%.Groupe Crédit Agricole, maison-mère de Crédit Agricole SA, affiche un ratio de 10,21%.En moyenne, les banques européennes testées affichaient un ratio de fonds propres durs 2017 "fully loaded" ajusté, c'est à dire en prenant en compte l'impact de la norme comptable IFRS 9, de 14%, qui serait amputer de 395 points de base dans le scénario le plus extrême.L'objectif de ces tests était d'évaluer la capacité de résistance des grands groupes bancaires européens face à des chocs macroéconomiques et financiers très défavorables afin de s'assurer qu'ils affichent un niveau de fonds propres suffisant.