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Bnp Paribas : et Allfunds annoncent un partenariat stratégique

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21/10/2019 | 08:50

21 octobre (Reuters) - BNP Paribas SA annonce lundi dans un communiqué:

* BNP PARIBAS ET ALLFUNDS CRÉENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* CET ACCORD PERMETTRA À BNP PARIBAS ET À ALLFUNDS, UN LEADER MONDIAL INDÉPENDANT DANS LA WEALTHTECH (TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE), DE DÉVELOPPER DES SERVICES DE DISTRIBUTION DE FONDS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, UN LEADER EN MATIÈRE DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET DE SERVICES AUX FONDS, PRÉVOIT PAR CET ACCORD DUTILISER ALLFUNDS COMME CANAL PRIVILÉGIÉ POUR L'ACCÈS AU MARCHÉ DES FONDS DE PLACEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

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Données financières (EUR)
CA 2019 43 860 M
EBIT 2019 13 269 M
Résultat net 2019 7 835 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 6,55%
PER 2019 7,67x
PER 2020 7,46x
Capi. / CA2019 1,34x
Capi. / CA2020 1,31x
Capitalisation 58 694 M
Graphique BNP PARIBAS
Durée : Période :
BNP Paribas : Graphique analyse technique BNP Paribas | Zone bourse
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Tendances analyse technique BNP PARIBAS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 51,72  €
Dernier Cours de Cloture 46,99  €
Ecart / Objectif Haut 45,8%
Ecart / Objectif Moyen 10,1%
Ecart / Objectif Bas -24,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Laurent Bonnafé Chief Executive Officer & Director
Jean Lemierre Chairman
Philippe Bordenave Chief Operating Officer & Director
Denis Kessler Director
Jane Fields Wicker-Miurin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BNP PARIBAS19.04%65 383
JPMORGAN CHASE & CO.23.50%385 432
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-2.69%275 856
BANK OF AMERICA CORPORATION23.17%275 556
WELLS FARGO & COMPANY8.44%213 329
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-2.80%201 735
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