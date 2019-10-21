Bnp Paribas : et Allfunds annoncent un partenariat stratégique

21 octobre (Reuters) - BNP Paribas SA annonce
lundi dans un communiqué:
* BNP PARIBAS ET ALLFUNDS CRÉENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
* CET ACCORD PERMETTRA À BNP PARIBAS ET À ALLFUNDS, UN
LEADER
MONDIAL INDÉPENDANT DANS LA WEALTHTECH (TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE), DE DÉVELOPPER DES
SERVICES DE DISTRIBUTION DE FONDS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, UN LEADER EN MATIÈRE DE
BANQUE
DÉPOSITAIRE ET DE SERVICES AUX FONDS, PRÉVOIT PAR CET ACCORD
DUTILISER ALLFUNDS COMME CANAL PRIVILÉGIÉ POUR L'ACCÈS AU
MARCHÉ DES FONDS DE PLACEMENT
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