CASA porté par les financements mais les activités taux déçoivent

Au troisième trimestre, le véhicule coté du groupe Crédit agricole a vu les revenus de sa banque d'investissement se contracter de 16% alors que sur la période, les activités de financement ont été tirées par la syndication et les financements structurés comme au deuxième trimestre.

La hausse des volumes dans les activités de marché n'est pas parvenue à compenser l'érosion des marges, explique ainsi la banque.

La semaine dernière, son concurrent BNP Paribas a fait état d'une chute de 15% de ses revenus dans les activités taux, devises et matières premières.

A 10h37, l'action Crédit agricole SA cédait 1,27% à 11,362 euros et figurait ainsi parmi les deux seules valeurs en baisse de l'indice CAC 40 (+1,42%).

Depuis le début de l'année, le titre a perdu plus de 17% de sa valeur mais surperforme l'indice bancaire européen en repli de 19,44%.

Selon des traders interrogés par Reuters, l'activité sur les marchés est plus faible qu'anticipé et la croissance globale des revenus est aussi sous les attentes.

Les analystes de Jefferies relèvent de leur côté qu'en dépit d'une hausse de 9,7% de son PNB, la banque de détail en Italie a vu ses charges augmenter de 16,5% en raison de l'intégration des trois banques régionales italiennes acquises l'an dernier.

Sur le trimestre, le résultat net de Crédit agricole SA est ressorti en progression de plus de 3%, à 1.101 millions là où les analystes attendaient en moyenne 1.033 millions. Ses revenus sont en revanche sous les anticipations à 4.802 millions contre 4.857 millions attendu.

La banque a aussi indiqué qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs à fin 2019, laissant entendre qu'elle pourrait même les dépasser.

Chez Kepler Cheuvreux, les analystes s'attendent à ce que CASA les atteignent avec un an d'avance.

"PAS DE COMPLAISANCE" DANS LES STRESS TESTS

"Nous ne sommes pas à la fin du plan (stratégique, ndlr). Il y a des éléments d'incertitudes autour de nous", a indiqué Philippe Brassac, le directeur général de Crédit agricole SA, lors d'une conférence de presse. "Il est probable qu'étant bien sur nos rails, nous arrivions au-delà de nos objectifs fin 2019."

Dans la banque de financement, les revenus ont crû de plus de 25% tandis que dans la banque de détail, l'enseigne LCL a vu sur le trimestre ses revenus progresser de 2,3%.

Plus globalement, à l'échelle de l'ensemble du groupe Crédit agricole, le résultat net ressort à 1.769 millions d'euros et son ratio de solvabilité financière CET 1 à 14,9%.

Parmi les six établissements bancaires français soumis aux tests de résistance de la Banque centrale européenne (BCE), le Crédit agricole fait partie des trois banques les mieux capitalisées après le Crédit mutuel et le groupe BPCE, maison-mère de Natixis.

Avec un ratio de fonds propres de 10,21% dans le scénario extrême des tests, le groupe mutualiste échappera à la surveillance accrue de la BCE, à la différence de BNP Paribas, de Société générale et de la Banque postale.

L'institut de Francfort a en effet appelé les douze banques de la zone euro n'ayant pas dépassé la barre des 9% de fonds propres dans le pire des scénarios de résistance à renforcer leur bilan.

"Nous ne pensons pas que le but du SSM (mécanisme de supervision bancaire unique, ndlr) soit de réclamer toujours plus", a déclaré Philippe Brassac. "Dans cet exercice-là, il fallait faire en sorte que les résultats soient vraiment, vraiment crédibles et compris par tous. Il n'y a eu aucune complaisance dans les hypothèses qui ont été faites."

Crédit agricole SA bénéficie en Bourse d'un niveau de valorisation dans la moyenne observée pour la zone euro.

Avec un ratio 'price to book' de 0,60, la banque se place derrière Natixis, Santander ou BNP Paribas mais devant Deutsche Bank, Unicredit ou Société générale.

(Avec Inti Landauro, Blandine Henault et Sudip Kar-Gupta, édité par Jean-Michel Bélot)

par Matthieu Protard