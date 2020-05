Constellium obtient un prêt garanti par l'Etat de 180 M EUR

PARIS (awp/afp) - L'Etat a garanti un prêt de 180 millions d'euros au groupe Constellium (ex-Pechiney), spécialisé dans les produits en aluminium, qui a déplacé à l'automne son siège d'Amsterdam à Paris, indique un arrêté du ministère des Finances publié samedi au Journal Officiel.

Cette garantie de l'Etat est apportée à un prêt octroyé à Constellium par les banques BNP Paribas, Société Générale et Bpifrance, selon les mesures annoncées par le gouvernement pour soutenir les entreprises frappées par la crise du coronavirus.

Fabricant des produits en aluminium destinés principalement aux marchés de l'automobile, de l'aéronautique et de l'emballage, Constellium était passé l'an dernier d'une entreprise de droit néerlandais à un statut de société européenne, avec siège social à Paris.

Au premier trimestre de cette année, le groupe a accusé une perte nette de 31 millions d'euros et subi des ventes en baisse de 6%, pénalisées par un recul de la demande en Europe et en Amérique du Nord dans le secteur automobile et aéronautique, sous la pression de l'épidémie de Covid-19.

Constellium compte 25 sites de production en Europe, en Amérique du Nord et Amérique centrale et en Chine, et emploie 13.000 personnes, dont 4.500 en France.

Dans l'Hexagone, il est présent à Issoire (Puy-de-Dôme), Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), Neuf-Brisach (Haut-Rhin), Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), Ussel (Corrèze), Voreppe (Isère) et Paris.

Face au confinement et à l'arrêt brutal de l'économie, le gouvernement a annoncé le 23 mars la mise en place de prêts garantis par l'Etat (PGE) aux entreprises, pour un montant total pouvant atteindre 300 milliards d'euros.

Ces prêts sont garantis à 90% pour la plupart des entreprises et à 70% ou 80% pour les grands groupes.

