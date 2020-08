Introduction

La crise sanitaire du coronavirus a fortement impacté les finances des Français. En raison du confinement et de nombreuses restrictions, les Français ont significativement réduit leurs dépenses et ont épargné beaucoup d’argent. Par conséquent, les banques françaises se sont retrouvées avec énormément de liquidités : 148 milliards d’euros pour la BNP Paribas et 132 milliards d’euros pour la Société Générale.

Malheureusement, les supports privilégiés par les épargnants français (Livret A, LDDS) ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Avec un rendement de 0.5% depuis le mois de février 2020 et compte tenu de l’inflation, les livrets bancaires vous font perdre plus d’argent qu’ils vous en font gagner ! Comment alors investir son épargne du confinement ?

Les SCPI de rendement sont des placements d’épargne adossés à la pierre, disposant ainsi d’une forte résistance aux aléas économiques et générant des rendements compétitifs. C’est pourquoi de plus en plus de Français investissent leur épargne accumulée pendant l’épisode du coronavirus en SCPI de rendement !

Les rendements des SCPI jusqu’à 6% net boostent votre épargne du coronavirus

Créées il y a près de 60 ans, les SCPI de rendement vous permettent d’investir en immobilier locatif et de percevoir des revenus complémentaires sous forme des loyers trimestriels. En achetant des parts de SCPI, vous devenez propriétaire d’un parc immobilier pesant plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros, diversifié à l’échelle géographique, sectorielle et thématique.

C’est une société de gestion, agrée par l’AMF, qui s’occupe de la constitution et de la gestion de ce parc immobilier pour vous, et notamment c’est elle qui collecte les loyers auprès des entreprises locataires avant de vous les reverser nets de charges et de frais.

Les rendements des SCPI peuvent avoisiner 6% nets pour les meilleures SCPI, soit 12 fois plus qu’un Livret A ou un Livret Développement Durable et Solidaire. Les SCPI de rendement permettent d’améliorer significativement votre pouvoir d’achat, en investissant dans l’immobilier une partie de votre épargne accumulée pendant le coronavirus.

Par exemple, en plaçant 30 000 euros issus des livrets bancaires en parts de SCPI de rendement, vous augmentez vos revenus d’environ 150 euros net par mois (sur la base d’une SCPI de rendement à 6% net), alors qu’ils vous auraient rapporté 150 euros annuels sur un livret bancaire du type Livret A.

Se rajoute aux loyers distribués la revalorisation du capital, liée à la progression favorable des marchés, courante dans l’immobilier. Ainsi, grâce à la SCPI vous améliorez votre pouvoir d’achat et valorisez votre épargne Covid sur le long terme.

Choisir les bonnes SCPI pour son épargne du coronavirus

Choisir les meilleures SCPI pour son projet n’est pas toujours une évidence pour un investisseur débutant, ou même pour un investisseur averti puisqu’il en existe près de 190 sur le marché.

Comme l’enjeu d’un investissement immobilier en parts de SCPI est de taille, la meilleure manière de choisir les bonnes SCPI à acheter est de le faire auprès d’un expert spécialisé comme par exemple le leader français La Centrale des SCPI, joignable 6 jours sur 7 au 01 44 56 00 23.

Difficile de trouver mieux que cette plateforme digitale indépendante qui centralise toutes les SCPI existantes et vous accompagne gratuitement dans votre projet d’investissement en parts de SCPI, après la réalisation d’une étude patrimoniale détaillée. Ainsi, vous êtes certain de faire le bon choix pour investir votre épargne du confinement, sans aucun frais supplémentaire.

La Centrale des SCPI a d’ailleurs proposé sur son site internet www.centraledesscpi.com une sélection de « SCPI coronavirus proof » ou « SCPI coronavirus résistantes » afin de souligner l’efficacité de certaines stratégies d’investissement face au coronavirus.

« Globalement, toutes les SCPI de rendement ont bien résisté à la crise du coronavirus mais certaines stratégies ont pu véritablement tirer leur épingle du jeu dans ce contexte particulier. Il s’agit notamment des SCPI Santé, des SCPI Entrepôts et E-commerce, des SCPI résidentielles et des SCPI Alimentaire. L’impact du confinement et du coronavirus sur ces SCPI a été limité, voire le coronavirus a même eu un effet accélérateur sur certaines thématiques prometteuses. » indique Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI.

A titre d’illustration, Laurent Fages, consultant au sein de La Centrale des SCPI nous a partagé sa dernière allocation réalisée au mois d’août pour un couple de cinquantenaires, ayant chacun un livret A. Afin d’obtenir un complément de revenu, ils ont investi 40 000 euros sur les SCPI de rendement suivantes :

Conclusion

Compte tenu de l’afflux de liquidités dans les banques placé sur des supports peu rentables, le vrai potentiel d’épargne des Français reste inexploité. Au lieu de laisser dormir cette épargne sur des livrets bancaires, mieux vaut l’investir dans l’immobilier avec les SCPI de rendement qui permettent de valoriser votre capital, d’augmenter vos revenus mais également de commencer à préparer votre retraite. De plus, il est possible d’investir en SCPI à partir de quelques milliers d’euros seulement, ce qui rend la SCPI hyper-accessible.

« Pour traverser sereinement cette période inédite et améliorer son pouvoir d’achat, il est préconisé de réaliser des placements d’épargne et des investissements immobiliers astucieux, générant des revenus complémentaires. La SCPI de rendement et ses diverses thématiques d’investissement s’inscrivent parfaitement dans cette optique. Votre épargne accumulée pendant le coronavirus sera ainsi fructifiée sur le long terme. » conclut Grégorie Moulinier, associé fondateur de La Centrale des SCPI (01 44 56 00 23 / www.centraledesscpi.com).

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article Sponsorisé