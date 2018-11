Finale 2018 de la ‘Coupe Davis par BNP Paribas’ : à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel !

BNP Paribas est aujourd'hui le partenaire numéro un du tennis mondial, à travers un engagement historique et unique qui débute en 1973 et s'applique à tous les niveaux de la pratique du tennis à travers le monde : le tennis en simple, en fauteuil, en équipe, en famille ; de l'apprentissage aux plus grands tournois professionnels.

Tennis Professionnel : Parrain officiel de Roland-Garros, Sponsor titre de la Coupe Davis par BNP Paribas et de la Fed Cup par BNP Paribas, Sponsor de 3 ATP Masters 1000 (BNP Paribas Open Indian Wells, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia à Rome), Open 13 Provence (Marseille), Moselle Open, Open Parc de Lyon, BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Fever-tree Championships (Queens Londres) ;

Tennis en Fauteuil : BNP Paribas Open de France, BNP Paribas World Team Cup ;

Tennis Junior et Universitaire : Coupe Davis Junior par BNP Paribas et Fed Cup Junior par BNP Paribas, Master'U BNP Paribas ;

Tennis amateur : Sponsor du Trophée BNP Paribas de la Famille, plus de 1 000 tournois amateurs soutenus dans le monde, aux côtés de plus de 20 fédérations nationales de tennis et de dizaines d'associations caritatives telles que « Fête le mur », l'association présidée par Yannick Noah, et moteur de projets sociaux originaux en lien avec le tennis ;

'Team BNP Paribas Jeunes Talents' parrainée par Jo-Wilfried Tsonga et en association avec la FFT.

Fort de tous ces partenariats, BNP Paribas s'active à promouvoir le tennis au niveau international à travers son programme 'We Are Tennis by BNP Paribas'. Depuis 2011, la plateforme web wearetennis.com et ses réseaux sociaux rassemblent une communauté de fans et de passionnés de tennis de tous les continents autour de l'actualité des circuits ATP, WTA et ITF. Depuis 2015, BNP Paribas permet aux fans de vivre leur passion du tennis comme jamais auparavant grâce à la 'We Are Tennis Fan Academy'.

BNP Paribas soutient également le tennis de proximité à travers de projets de financement participatif.

Les 'Aces Du Cœur' sont le programme solidaire de BNP Paribas dédié aux enfants hospitalisés. Lancé en 2015, l'ambition est d'améliorer les conditions d'accueil et de vie dans les hôpitaux pédiatriques et d'inviter les enfants sur les tournois sponsorisés par BNP Paribas.