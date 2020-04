GROUPE BNP PARIBAS : assemblée générale des titres participatifs BNP Paribas, BNP Paribas ex-Fortis Banque France et BNP Paribas ex Banque de Bretagne

Assemblée générale des titres participatifs BNP PARIBAS,

BNP PARIBAS ex Fortis Banque France et BNP PARIBAS ex Banque de Bretagne

BNP Paribas informe le public que les modalités de vote à l’assemblée générale des titres participatifs BNP PARIBAS, BNP PARIBAS (EX-FORTIS BANQUE FRANCE) et BNP PARIBAS ex Banque de Bretagne ont évolué en fonction des dispositions règlementaires qui seraient prises dans le contexte sanitaire actuel. Les porteurs des titres participatifs sont invités à se reporter au site internet de la Société https://invest.bnpparibas.com/information-reglementee, pour plus d’informations





