"Gilets jaunes"-Les banques prêtes à soutenir les professionnels

PARIS, 9 décembre (Reuters) - La Fédération bancaire française (FBF) a indiqué dimanche que les banques se sont engagées à examiner "avec bienveillance" la situation des artisans, des commerçants et des entreprises dont l'activité est perturbée par les manifestations liées au mouvement des "Gilets jaunes".

Les établissements bancaires étudieront "au cas par cas" la situation de ces professionnels, explique dans un communiqué l'association professionnelle.

"La Fédération bancaire française a mobilisé et sensibilisé l'intégralité de ses réseaux nationaux et territoriaux", fait savoir la FBF. "Nous recommandons aux entreprises de se rapprocher de leur conseiller au plus vite en cas de difficulté."

Emmanuel Macron annoncera cette semaine des mesures "concrètes" et "immédiates" pour répondre à la crise des "Gilets jaunes", a indiqué dimanche la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. (Matthieu Protard, édité par Tangi Salaün)