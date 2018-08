Italie-Open Fiber obtient 3,5 mds de prêts pour le très haut débit

MILAN, 3 août (Reuters) - Open Fiber a annoncé vendredi avoir obtenu 3,5 milliards d'euros de financements de la part de banques, de son actionnaire Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et de la Banque européenne d'investissement pour le déploiement de son réseau à haut débit ultra rapide en Italie.

Ce projet de financement, le plus important jamais monté pour un réseau de fibre optique dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), a été organisé sous la houlette d'UniCredit, de Société Générale et de BNP Paribas.

Le groupe italien a précisé que ses deux actionnaires, CDP et la compagnie nationale d'électricité Enel lui accorderaient un maximum de 950 millions d'euros supplémentaires.

Open Fiber est en train de construire un réseau internet rapide de gros à travers l'Italie, qui rivalisera avec le réseau de Telecom Italia.

Le gouvernement italien plaide pour un renforcement des liens entre les deux entreprises afin d'éviter une duplication des réseaux et de favoriser une accélération des investissements. (Stephen Jewkes, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Joanny)