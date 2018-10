La valeur du jour à Paris - BNP PARIBAS : les résultats déçoivent en raison d'une contreperformance dans le courtage obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La saison des résultats des banques françaises débute sur une déception : BNP Paribas a présenté des profits moins élevés que prévu, affectés par la chute des revenus tirés du courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières. En conséquence, le titre de la plus importante banque française figure à la dernière place du CAC 40 en reculant de 3,57% à 45,78 euros. Entre juillet et septembre, elle a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 4% 2,124 milliards d'euros pour un produit net bancaire de 10,352 milliards d'euros, en repli de 0,4%.Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice imposable est ressorti à 2,797 milliards d'euros, soit 7% de moins que le consensus.Les analystes ont principalement mis en cause la contreperformance de BNP Paribas dans le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC). Dans ce domaine, elle a enregistré sa performance la plus faible depuis 2013, selon Jefferies. Ses revenus dans ce métier ont reculé de 15,1% à 680 millions d'euros. " L'activité de la clientèle est toujours faible sur les taux en Europe et le contexte de marché a été défavorable sur le change et dans une moindre mesure sur le crédit ", a commenté la banque.BNP Paribas sous-performe les cinq plus importantes banques américaines, dont les revenus ont reculé dans ce domaine de 2,2%, mais elle fait aussi moins bien que Deutsche Bank (-14,6%), pourtant "l'homme malade" du secteur bancaire européen.En raison de cette faiblesse dans le FICC, les revenus totaux de la banque de financement et d'investissement ont reculé 3,5% à 2,565 milliards d'euros.La banque de détail en France reste sous la pression car même si les revenus d'intérêt se stabilisent (-0,1%), les revenus de commissions reculent : -1,8%. Le produit net bancaire de ce segment a baissé de 0,8% à 1,571 milliard d'euros.S'agissant de sa solidité financière, le ratio de fonds propres durs est ressorti à 11,7%, en repli de 0,2 point sur le trimestre. Le ratio de levier de Bâle 3 plein est stable 4%.