Le constructeur de yachts Ferretti va placer 30-35% en Bourse de Milan

Dans le cadre de cette opération, Ferretti prévoit de vendre des actions existantes et nouvelles, a ajouté cette source.

Pour le constructeur de yachts et de hors-bord, propriétaire notamment des marques Riva et Pershing, il s'agirait d'un retour en Bourse puisqu'il a été retiré de la cote en 2003 et acheté par des fonds de capital investissement avant d'être repris par le conglomérat chinois Weichai en 2012.

Avec son propriétaire chinois, Ferretti a remboursé sa dette et a renoué avec la rentabilité en 2016.

Weichai contrôle actuellement 87% du capital de Ferretti et le solde est aux mains de Piero Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, fondateur de la célèbre marque de voitures de sport.

Ferretti a choisi BNP Paribas, Barclays, Mediobanca et UBS comme coordinateurs mondiaux de l'IPO, ont dit des sources.

Le constructeur a vu sa "valeur de production", un indicateur de son chiffre d'affaires, augmenter de 7,5% l'an dernier. Son bénéfice d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 10% à 53 millions d'euros, pénalisé par la décision d'arrêter la production de certains vieux modèles.

(Francesca Landini et Elisa Anzolin; Bertrand Boucey pour le service français)