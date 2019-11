Le point sur les changements de recommandations à Paris

1er novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris: * SUEZ ENVIRONNEMENT - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et ramené son objectif de cours de 14 à 13,50 euros, estimant peu probable que le marché intègre pleinement à court terme l'impact des restructurations et les perspectives en matière de fusions-acquisitions. Le titre perd 1,68% à 13,74 euros. * EURONEXT - Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours à 86 euros contre 72 euros. Le titre gagne 3,32% à 74,65 euros. * AMUNDI - Barclays, Berenberg, Kepleur Cheuvreux et Morgan Stanley ont relevé leur objectif de cours après la présentation des résultats trimestriels jeudi. La valeur prend 5,16% à 67,30 euros. * BNP PARIBAS - Kepler Cheuvreux a porté son objectif de cours à 56,60 euros contre 54,80 euros et Barclays a porté le sien de 45 à 46 euros après les résultats trimestriels dévoilés jeudi. L'action cède 0,13% à 46,75 euros. * TF1 - Citigroup a abaissé son objectif de cours à 7,0 euros contre 8,0 euros. Le titre abandonne 2,86% à 7,31 euros. (Service Marchés)

