Le président de BNP Paribas n'ira pas à la conférence économique de Ryad

Les défections se multiplient pour le "Davos du désert" après la disparition du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre.

Après Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase et Larry Fink, patron de BlackRock, les dirigeants de HSBC, Standard Chartered et Credit Suisse ont eux aussi annoncé leur retrait.

A Paris, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré lundi qu'aucune décision n'avait été prise pour l'instant sur sa participation à cette conférence.

Selon CNN et le New York Times, qui citent des sources non identifiées, Ryad s'apprête à reconnaître que le journaliste a été tué lors d'un interrogatoire au consulat saoudien d'Istanbul (Turquie).

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)