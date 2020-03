Les banques françaises sous pression pour suspendre leurs dividendes (2)

0

Les banques françaises ont affiché trois des quatre plus fortes baisses de l'indice CAC 40, seul Airbus (-10,62%) a enregistré un plus forte repli. BNP Paribas a perdu 5,44% à 28,25 euros, Société Générale, 5,06% à 15,44 euros, et Crédit Agricole (-4,4% à 6,70 euros) tandis que Natixis (-10,66% à 3,12 euros) a été reléguée à la dernière place du SBF120. La pression ne cesse de monter sur le secteur bancaire pour qu'il suspende le versement de dividendes, la priorité devant être donnée à l'utilisation de leur capital pour soutenir l'économie mise à mal par le Covid-19.En ce début de la semaine, deux d'établissements européens, ABN Amro et ING, ont en effet décidé de suivre la recommandation de la Banque centrale européenne de s'abstenir de verser des dividendes et de procéder à des rachats d'actions jusqu'au 1er octobre 2020 au moins, afin de soutenir l'économie.ABN Amro a décidé de maintenir la proposition initiale de distribution du dividende pour l'exercice 2019 mais de conditionner le paiement effectif à la réévaluation de la situation une fois que les incertitudes causées par Covid-19 auront disparu (et, dans tous les cas, pas avant le 1er octobre 2020). En outre, ABN Amro ne versera pas d'acompte sur dividende en août 2020. Sa concurrente domestique va suivre les mêmes lignes de conduite.ABN Amro a pris cette décision alors même qu'elle affiche l'un des meilleurs ratios de solvabilité du secteur. 18,1% pour les fonds propres durs. Il est vrai qu'elle avait été l'une des victimes de la crise financière. Les Pays-Bas avaient déboursé environ 22 milliards d'euros en 2008 afin d'empêcher sa faillite, son rachat en 2007 par Royal Bank of Scotland associée à Santander et Fortis ayant tourné au fiasco.L'annonce de ce matin met la pression sur les autres banques européennes affichant des ratios de solvabilité plus faibles pour qu'elles suivent son exemple. Enfin d'année dernière, BNP Paribas affichait un ratio de fonds propres durs de de 12,1%, SociétéGénérale de 12,7% et Crédit Agricole de 12,1%.Parmi les banques françaises interrogées par AOF, Crédit Agricole a indiqué avoir pris connaissance des recommandations de la BCE concernant le versement des dividendes. " La décision de proposer à l'AG de reporter le versement des dividendes, ou de modifier le montant des dividendes, et ce, après le 1er octobre, revient au Conseil d'Administration de Crédit Agricole SA " a rappelé une porte-parole. " Nous allons donc solliciter le Conseil d'Administration, au plus tard d'ici le 14 avril, date du prochain Conseil ", a-t-elle ajouté.Pour sa part, Société Générale examine les conséquences à tirer de la recommandation de la BCE sur le versement du dividende. Enfin, BNP Paribas a indiqué avoir " bien noté la communication de la BCE " et qu'elle en prenait connaissance.