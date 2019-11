Principaux accords signés en Chine lors de la visite de Macron

Au total, selon Pékin, le montant de ces "documents de coopération" dans les domaines de l'aéronautique, des énergies "propres", de l'agroalimentaire, de la finance et de l'électricité, s'élève à 15,1 milliards de dollars.

L'Elysée n'a de son côté pas souhaité fournir de montant.

"Les acquis de cette visite d'Etat et la mise en oeuvre de notre feuille de route", établie lors de la première visite d'Etat en janvier 2018 en Chine, "sont réels et substantiels", s'est félicité Emmanuel Macron lors d'une déclaration à la presse.

A ses côtés, le dirigeant de la deuxième puissance économique mondiale a pour sa part fait état "d'importants consensus" sur les questions bilatérales et les "grands dossiers internationaux", notamment sur la question du respect du multilatéralisme et de la lutte contre le protectionnisme.

Voici les principaux accords signés :

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTEGEES

Annoncé par Emmanuel Macron lundi, un accord entre l’Union européenne et la Chine sur la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques protégées (IGP) a été signé.

Cet accord permet la reconnaissance de 26 IG françaises : Beaujolais, Bordeaux, Champagne, Graves (Graves de Vayres), Médoc, Saint-Emilion, Haut-Médoc, Alsace, Côtes du Rhône, Côtes de Provence, Margaux, Pays d’Oc, Pauillac, Pessac-Léognan, Pomerol, Languedoc (Coteaux du Languedoc), Côtes du Roussillon, Châteauneuf-du-Pape, Calvados, Cognac, Armagnac, Pruneaux d’Agen-Pruneaux d’Agen mi-cuits, Comté, Roquefort et Genièvre - dont l'IG est détenue à la fois par les Pays-Bas, la France et l'Allemagne.

USINE DE TRAITEMENT ORENO EN CHINE

Négocié depuis plus de 10 ans, le projet de construction d'une usine de traitement de combustibles usés - d'une capacité de 800 tonnes par an - avec le groupe nucléaire français Orano (ex-Areva) a fait l'objet d'un protocole d'entente entre Paris et Pékin.

Par ce protocole - ou Mou -, les deux pays prévoient un accord d'ici le 31 janvier 2020 sur le prix, le site et la "garantie de bonne fin" de ce projet estimé à environ 12 milliards de dollars (11 milliards d’euros).

AGRICULTURE

Très attendu, un accord portant sur l'agrément à l'exportation en Chine de vingt entreprises agroalimentaires françaises (volaille, bovine et porcine, charcuterie) a été signé lors de cette visite. Selon l'Elysée, cet accord concerne 17 entrepôts de viande et 3 établissements de charcuterie.

Les deux pays ont par ailleurs signé un protocole export pour la semence porcine - au moment où la Chine est touchée par une épizootie de peste porcine - et un autre pour les palmipèdes et le foie gras.

ENGIE

Un accord d'une valeur d'un milliard d'euros été signé entre GTT, filiale d'Engie, et Beijing Gas Group pour le développement d'un terminal et d'un stockage GNL à Tianjin, et d'une canalisation de 230 km pour acheminer le gaz à Pékin.

Cet accord est en cours d'examen par le MOFCOM, le ministère chinois du Commerce, a précisé l'Elysée.

URANIUM

Un accord de vente d'uranium du groupe nucléaire français Orano (ex-Areva) auprès de China national nuclear corporation (CNNC) a été signé.

AERONAUTIQUE

Un mémorandum de coopération a été signé entre Airbus et la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), "visant à approfondir la coopération industrielle du groupe aéronautique Airbus en Chine dans les prochaines années", selon l'Elysée.

Une coentreprise a également été constituée entre Safran et AECC en vue d’une commercialisation du moteur d’hélicoptère WZ16, certifié début octobre, en Chine.

"Suite à la certification du moteur WZ 16 de Safran par les autorités chinoises, Safran et la compagnie AECC sont convenues d’un accord de coopération en vue de la production et de la livraison sur le marché chinois de moteurs WZ 16", précise l'Elysée.

SECTEUR FINANCIER

La Chine a choisi la place de Paris pour sa première émission d'obligations vertes en euros depuis 2004 pour un montant de quatre milliards d'euros.

"Je veux saluer votre choix de retenir la place de Paris pour la première émission d'obligations souveraines en euros depuis 2004, c'est une marque de confiance à l'égard de notre place financière", a estimé Emmanuel Macron.

Un accord final a par ailleurs été trouvé pour la constitution d'un fonds d'investissement entre BNP Paribas et CIC, géré par Eurazeo. Ce fonds, a précisé l'Elysée, investira dans des PME et des ETI en France et en Europe avec "un fort potentiel d'internationalisation, notamment en Chine".

(Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)