SocGen pénalisée par les charges en BFI, efforts sur le capital

La banque française, troisième capitalisation bancaire française après BNP Paribas et Crédit agricole SA, indique que son bénéfice net a atteint 1.054 millions d'euros sur le trimestre contre 1.224 millions un an plus tôt.

Sur la période, ses revenus ont reculé de 2,6% à 6.284 millions. Dans la BFI, ils ont reculé de 6,1% pénalisés par les activités de marché. Sur la solvabilité financière, très surveillée par les investisseurs, la banque affiche un ratio "common equity tier one" (CET1) de 12%, en ligne avec ses objectifs.

En Bourse, l'action Société générale gagne 4,26% à 23,15 euros à 10h45 après avoir ouvert en hausse de 3%.

Mais le titre perd toujours près de 16% depuis le début de l'année et sous-performe l'indice bancaire européen (-0,97%).

"Sur la base de ce qui a été réalisé au premier semestre, le débat sur le capital n'est désormais plus un sujet s'ils s'en tiennent à l'exécution du plan (stratégique, ndlr)", soulignent les analystes de Jefferies dans une note de recherche. La Société générale a engagé au début de l'année une vaste restructuration de ses activités de BFI pour redresser sa rentabilité et sa solvabilité. Cette réorganisation se traduira par des suppressions de postes et des fermetures d'activités comme l'arrêt du trading pour compte propre.

FINANCER LA RESTRUCTURATION DE LA BFIPour couvrir les coûts de restructuration de sa BFI, la banque indique avoir passé dans ses comptes une provision de 227 millions d'euros.

"Ce trimestre, on finance la restructuration de nos activités de marché", a déclaré Frédéric Oudéa, le directeur général de Société générale, sur la radio BFM Business. "Ces résultats sont très solides et montrent que nous sommes en bonne voie pour l’exécution de notre plan stratégique."

Il a à cette occasion souligné que le renforcement des fonds propres était "la priorité" de la banque qui a d'ailleurs proposé cette année aux investisseurs de payer une partie de son dividende en actions pour pouvoir renforcer sa solvabilité. Outre la fermeture de sa filiale de trading pour compte propre, la Société générale fait aussi savoir qu'elle est en train d'arrêter son activité de matières premières de gré à gré.

"Dans le cadre de l'adaptation de son dispositif dans les activités de marché, le groupe a réduit ses encours pondérés des risques de 2,6 milliards d'euros, portant ainsi la baisse à 4,9 milliards d'euros sur un objectif total de 8 milliards", écrit aussi la banque dans un communiqué. Sa concurrente BNP Paribas, qui réorganise aussi ses activités, a confirmé mercredi le redressement de sa BFI où les revenus ont progressé de 4% au cours du deuxième trimestre. Mais la banque compte poursuivre ses efforts de réduction de coûts avec la fermeture d'agences et des réductions d'effectifs en Europe.

(Matthieu Protard et Inti Landauro, édité par Jean-Michel Bélot)

par Matthieu Protard et Inti Landauro