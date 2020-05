Stratégie du fonds géré par BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUX) S.A. Le Compartiment a pour objectif de réaliser un rendement total supérieur à l'indice référence du marché au comptant (tel que décrit ci-dessous) sur un horizon de placement de 3 à 5 ans. Le Compartiment a pour objectif d'atteindre, sur un horizon de placement d'un cycle économique complet, qui s'étend généralement sur une période de 3 à 5 ans, un rendement absolu supérieur à celui qui serait obtenu sur un dépôt en espèces sur une telle période. Afin de réaliser cet objectif, le Compartiment aura la possibilité d'investir librement dans une large gamme de catégories d'actifs, avec l'objectif de maintenir une exposition au risque modérée à tout moment.

Performances du fonds : BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc

Performances Historiques Glissantes au 01-05-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -6.1% +3.95% -7.09% -5.26% -1.09% +0.87% +28.04% Catégorie 8.24% 1.09% 8.57% 10.21% 16.51% 22.97% -

