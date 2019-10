BOBST à K 2019: quand la vision d'un secteur devient réalité

BOBST a dévoilé les grandes lignes d'une K 2019 qui s'annonce passionnante pour l'entreprise comme pour l'ensemble du secteur, avec le lancement d'innovations majeures, dont une nouvelle presse flexo CI, de nouvelles solutions mono-matière et un Centre d'Excellence dédié au flux prépresses flexo CI.

«L'industrie du plastique entame l'une des plus grandes transformations qu'elle ait jamais connues. L'emballage représente près de 40% du plastique utilisé dans le monde, il est donc de notre devoir de relever ce défi et d'apporter une nouvelle vision du secteur avec des machines et des solutions innovantes», explique Stephan März, responsable de la BU Web-fed chez BOBST. «C'est un défi qui doit être relevé rapidement et de manière concertée. Nous pensons que les annonces que nous allons faire à K 2019, du 16 au 23 octobre 2019, vont marquer un tournant pour le secteur en termes de prise de conscience des changements nécessaires, et que BOBST jouera un rôle majeur dans ce domaine.»

Une nouvelle presse flexo CI

BOBST lancera une nouvelle presse flexo CI à K 2019. Cette presse est un concentré d'innovations techniques et d'automatisation qui offre des performances uniformes et reproductibles, réduit considérablement la gâche et simplifie le processus de fabrication. Elle est idéale pour les convertisseurs qui souhaitent intégrer un outil de production fiable et puissant à leur exploitation. Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous à la K 2019!

De nouvelles solutions mono-matériau conçues pour être recyclées

Pour aller encore plus loin en termes de développement durable, BOBST s'est associé à d'autres entreprises pionnières - Brückner Maschinenbau, Dow Chemicals, Elba et Hosokawa Alpine - pour développer de nouvelles solutions mono-matériau haute barrière. Les différents types de sachets Stand-Up mono-matière (MDO PE, BOPE, BOPP et CPP) qui seront présentés à K 2019 sont le fruit d'investissements considérables et de recherches intensives menées par BOBST et ses partenaires pour un impact environnemental très significatif.

«Les solutions que BOBST présentera à K 2019 sont de véritables révolutions technologiques et nous sommes convaincus qu'elles vont jouer un rôle majeur dans l'avenir de la production d'emballages », précise Stephan März. « Dans un environnement en pleine mutation, nous sommes toujours à l'avant-garde du secteur pour trouver les solutions de demain.»

Un nouveau Centre d'Excellence dédié au flux prépresses flexo CI

Parallèlement à sa présence à K 2019, BOBST dévoilera une solution prépresse flexo unique installée dans le Centre de Compétences de Bobst Bielefeld. Cet outil spécialement conçu pour les convertisseurs, les partenaires de BOBST et les propriétaires de marques, est une solution «tout en un» qui permet de mettre au point et de démontrer une nouvelle génération d'impression flexo adaptée aux défis de demain, avec des substrats recyclables, des procédés d'impression à base d'eau, par faisceau d'électrons (E-Beam) ou avec gamme chromatique étendue à 7 couleurs. Le prépresse est dotée des technologies les plus avancées et bénéficie de l'expertise de plusieurs leaders du marché en matière d'équipements dédiés aux flux de travail et à la fabrication des plaques, une expertise couvrant l'intégralité du processus, du fichier à la confection de la plaque.

«Ce nouveau centre est la traduction concrète de notre vision du secteur», explique Stephan März. «Nous devons aider tous les acteurs clés de l'industrie à acquérir des solutions qui leur permettront de réduire l'impact environnemental des emballages flexibles, non pas en changeant les habitudes des clients, mais en développant de nouvelles technologies et innovations.»

Parallèlement à K 2019, BOBST organisera trois journées portes ouvertes en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, respectivement dédiées à l'impression flexo CI, à l'enduction et à la métallisation sous vide. www.bobst.com/k2019

Les emballages présentés à la K 2019 auront été fabriqués dans ces trois sites, démontrant ainsi concrètement la qualité des produits livrés par les machines de BOBST.

«Nos Centres de Compétences offrent un espace unique qui n'est pas seulement utile à BOBST et à ses clients, mais aussi à l'ensemble du secteur», résume Stephan März. «Nous disposons de toutes les technologies nécessaires pour tester la viabilité de l'industrialisation de nouveaux matériaux, de la matière première à des produits imprimés, des matériaux d'emballage souples ou des étiquettes. Cela veut dire que lorsque nous créons des partenariats industriels pour développer des matériaux qui répondent à des critères de durabilité et qui peuvent être utilisés à grande échelle dans les procédés d'emballage, nous apportons une très forte valeur ajoutée.»

Les innovations annoncées à K 2019 et les solutions présentées lors de ces journées portes ouvertes démontrent que BOBST a une vraie vision du secteur de l'emballage flexible, de l'avenir de l'impression flexo CI, et témoignent de son engagement indéfectible en faveur du développement durable.

Pour vous inscrire à l'un de ces événements, rendez-vous sur www.bobst.com/k2019

Bobst Mex SA, Switzerland