09 juin 2020

BOBST dévoile sa nouvelle vision de l'industrie de l'emballage et lance une gamme inédite de machines et de solutions

La vision de BOBST modèle une nouvelle réalité où connectivité, digitalisation, automation et durabilité sont le fondement de toute production d'emballages. BOBST poursuit sa démarche d'excellence pour proposer des machines toujours plus performantes en y intégrant désormais des technologies intelligentes, des logiciels et des plateformes hébergées dans le cloud qui rendent la production d'emballages plus efficiente que jamais.

Les propriétaires de marques, de petite comme de grande envergure, sont soumis à la pression des concurrents locaux et mondiaux et aux attentes changeantes du marché. Ils font face à de nombreux défis tels que des délais de mise sur le marché plus courts, des tailles de lot réduites et la nécessité d'assurer une cohérence entre les ventes en magasin et en ligne. La chaîne de valeurs actuelle de l'industrie de l'emballage reste très fragmentée car les étapes du processus sont séparées les unes des autres. Face aux nouvelles exigences, l'ensemble des acteurs clés se doit désormais d'avoir une vision globale de la production. Les imprimeurs et les transformateurs souhaitent éliminer les déchets et prévenir les erreurs de leurs opérations.

Dans toutes les étapes du processus de production, des décisions plus rapides et davantage fondées sur des faits pourront être prises. Chez BOBST, notre vision du futur repose sur la connectivité de l'ensemble des lignes de production d'emballages. Les propriétaires de marques, les transformateurs, les fournisseurs d'outillage, les conditionneurs et les distributeurs, feront tous partie intégrante d'une chaîne d'approvisionnement harmonisée, dans laquelle les données seront accessibles à chaque étape de la production. Les machines et les outils « communiqueront » entre eux et transmettront des données en continu à une plateforme dans le cloud, capable de gérer les processus de production et les systèmes de contrôle de la qualité.

BOBST Connect est au cœur de cette vision. Il s'agit d'une plateforme cloud ouverte qui offre des solutions en termes de prépresse, de production, d'optimisation de processus, de maintenance et d'accès aux marchés. Elle garantit un flux de données efficace entre monde numérique et monde physique. BOBST Connect suivra tout le processus de production, du PDF client au produit fini.

Jean-Pascal Bobst, Président du Comité de direction du groupe Bobst, commente: «La digitalisation des processus d'impression est le facteur de progrès le plus visible dans l'industrie de l'emballage. Dans les années à venir, nous allons probablement assister à des développements majeurs dans l'impression et le façonnage numériques. À mesure que ces solutions deviennent disponibles, le plus grand défi auquel se retrouvent confrontés les imprimeurs et les transformateurs ne réside pas dans les presses d'impression elles-mêmes, mais plutôt dans l'ensemble du flux de travail, façonnage y compris.»

C'est également l'occasion de présenter la toute dernière génération de contrecolleuses, d'imprimeuses flexo à tambour central, de presses à découper, de plieuses-colleuses ainsi que d'autres innovations, mettant en avant le rôle majeur de l'entreprise dans la transformation de l'industrie.

Jean-Pascal Bobst, Président du Comité de direction du groupe Bobst, explique: «Nos nouveaux produits ainsi que BOBST Connect font partie intégrante de notre vision de l'avenir de la production d'emballages. Elle permettra aux fabricants et aux transformateurs d'accéder aux données et d'avoir le contrôle tout au long d'un flux de travail plus agile et flexible. Il est essentiel de garantir aux propriétaires de marques, aux transformateurs ainsi qu'aux consommateurs, qualité, efficacité, contrôle, proximité et durabilité. Il est de notre responsabilité de concevoir des innovations qui couvrent ces besoins.»

BOBST a choisi de transformer l'avenir du secteur de l'emballage en étant au cœur de la transformation de l'industrie vers le numérique, et des machines vers des processus de travail intégrés. Toutes les industries clientes de BOBST bénéficieront de cette nouvelle vision et des solutions qui l'accompagnent.