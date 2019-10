BOBST : lance VISION CI, une toute nouvelle presse flexo CI alliant qualité d'impression, hautes performances, uniformité des couleurs et rentabilité

«Lorsque la machine arrive chez vous, elle peut être installée et prête à imprimer sur votre site en 4 semaines, ce qui représente un vrai plus pour les convertisseurs », précise Mark McInulty. Ses dimensions compactes permettent un gain de place très appréciable, et sa conception intelligente et ergonomique offrent à l'opérateur un outil de travail pratique, intuitif et rapide. La presse flexo VISION CI garantit une précision et une répétabilité de performance exceptionnelles en termes de qualité de résultats et de réduction de déchets pour un grand nombre de travaux d'impression d'emballages flexibles.

La VISION CI apporte également de nombreux avantages en termes de durabilité. Elle est dotée de la technologie « smartHEAT », qui permet à la machine de convertir sa propre chaleur en une source d'énergie interne utile, ainsi que de la technologie « smartCLEAN », qui réduit la consommation d'encres et de solvants. Autre atout de taille, les systèmes « smartKEY » et « smartSET » maximisent la productivité de la machine en réduisant le temps de réglage et la gâche.

La durabilité est une préoccupation majeure de la K 2019, le plus grand salon mondial dédié aux plastiques et au caoutchouc, où BOBST occupera le stand A39, situé dans le Hall 4. Parallèlement à sa présence au salon, les journée portes ouvertes de Bobst Bielefeld permettront à l'entreprise de présenter ses toutes dernières innovations en matière d'emballages flexibles, et notamment la VISION CI.

Pour en savoir plus sur les innovations BOBST, inscrivez-vous et suivez-nous: www.bobst.com/k2019

Bobst Bielefeld GmbH, Allemagne