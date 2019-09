BOBST : lance la nouvelle presse hybride MASTER DM5 à Labelexpo 2019, ouvrant une nouvelle ère dans l'impression d'étiquettes

La MASTER DM5, intègre la technologie numérique Inkjet mise au point par Mouvent™, offre une flexibilité totale pour la production d'étiquettes à valeur ajoutée, avec des temps de réglage très courts et un retour sur investissement rapide. C'est la presse numérique la plus automatisée du marché, et celle qui offre la plus grande qualité d'impression et la meilleure productivité.

«La MASTER DM5 est notre toute première presse hybride numérique entièrement intégrée. Elle ouvre une nouvelle ère dans la production d'étiquettes auto-adhésives et change complètement la donne en termes de productivité et de rentabilité», indique Jean-Pascal Bobst, le Directeur général de BOBST. «BOBST est désormais en mesure de proposer une gamme complète de solutions numériques, hybrides et DigiFlexo parfaitement intégrées, interchangeables et évolutives pour répondre à tous les besoins actuels et futurs.»

La MASTER DM5 est la solution numérique la plus pratique actuellement disponible sur le marché. Dès le premier regard, sa différence saute aux yeux: outre l'empreinte environnementale la plus faible du secteur, elle offre un accès simple et pratique aux têtes d'impression numérique et permet le réglage automatisé d'opérations multiprocessus. Le moteur d'impression numérique de la MASTER DM5 bénéficie de la technologie exclusive Mouvent Cluster- intégrant des têtes d'impression Fujifilm Dimatix Samba- qui constitue l'innovation majeure de la gamme de machines d'impression numérique développée par Mouvent, le Centre de compétences de BOBST dédié à l'impression numérique. Les têtes d'impression Mouvent™ Cluster sont très compactes et faciles à changer, rendant l'entretien plus simple et plus accessible. Et elles sont dotées d'un système d'encrage complet, d'une solution de conditionnement et de circuits électroniques entièrement intégrés pour une fiabilité d'impression optimale.

«Les deux avantages les plus important de la MASTER DM5 sont sa productivité et sa fiabilité», explique Federico D'Annunzio, le responsable du programme d'impression hybride de BOBST. «Elle intègre tous les procédés d'impression flexo, numérique et de conversion, avec une productivité ininterrompue et le taux de disponibilité le plus élevé du secteur. Elle imprime à des vitesses allant jusqu'à 100 m/min, avec une qualité optimale et une résolution de 1 200 x 1 200 dpi. L'automatisation entièrement numérique ne requiert qu'un seul opérateur de presse pour imprimer des courts et moyens tirages. Des changements de travaux sans arrêter la presse, sont possibles pour la flexographie, l'impression numérique et les processus de découpe et d'éjection. Tous les outils analogiques (cylindres d'impression, plaques de découpe) sont changés automatiquement. L'éjection des déchets est également entièrement automatisée. Éliminant les habituels goulets d'étranglement des outils analogiques, la MASTER DM5 est la toute première presse à étiquettes numérisée permettant une production réellement ininterrompue».

Autre point important, à une époque où la fidélité et la cohérence des couleurs sont plus importantes que jamais, la MASTER DM5 possède la plus large gamme de couleurs numériques disponible dans l'impression digitale, et permet d'obtenir aisément une correspondance de couleurs optimale. Elle intègre également une solution exclusive de filtrage et un serveur frontal numérique (DFE).

Le système d'encre à la demande (IoD) est une option destinée aux équipements d'impression DigiFlexo, un outil révolutionnaire qui remplace les réservoirs d'encrage classiques par un seul tuyau en caoutchouc qui dépose 30 grammes d'encre sur l'unité d'impression. Ce système permet de supprimer l'encrier et la racle, et effectue un nettoyage entièrement automatisé de l'unité d'impression en moins d'une minute.

Il offre en outre un une large gamme de fonctionnalités à forte valeur ajoutée, incluant l'application de primers, vernis, effets tactiles et 3D, ainsi que des fonctions d'estampage à chaud, de dorure à froid, de gaufrage, de découpe, de poinçonnage, de sérigraphie, d'impression flexo et d'impression de données variables (VDP).

«La MASTER DM5 est une presse à étiquettes entièrement numérique comme il n'en existait pas jusqu'à présent», indique Federico D'Annunzio. «Elle va vraiment faciliter la tâche des imprimeurs et des convertisseurs, et nous démontrerons toute l'étendue des capacités de cette presse révolutionnaire à Labelexpo.»

