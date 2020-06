24 juin 2020

BOBST s'attend à une perte au premier semestre en raison du verrouillage imposé contre le Covid-19 et annonce un changement au sein du Comité de direction du Groupe

Malgré la réouverture des frontières, de grandes incertitudes demeurent quant aux voyages internationaux, à la situation économique globale et à l'évolution de la pandémie. Il est donc actuellement impossible d'établir et de communiquer des prévisions financières fiables pour l'année en cours.

Le Groupe annonce un changement au sein du Comité de direction du Groupe

Dans un avenir proche, après 9 ans en tant que Membre de la Direction du groupe Bobst, Philippe Milliet, Responsable de la Business Unit Sheet-fed, a décidé de prendre de nouveaux engagements professionnels en dehors de BOBST. Au cours de sa mission, il a préparé la Business Unit Sheet-fed aux nouvelles exigences du marché de l'industrie de la boîte pliante et du carton ondulé, il a contribué au développement du groupe Bobst en menant d'importants programmes de transformation et de standardisation de processus majeurs de l'entreprise, et il a également contribué à la croissance de BOBST sur le marché chinois au cours de ces dernières années. «Nous remercions chaleureusement Philippe Milliet pour son excellente contribution au succès de la Business Unit Sheet-fed dans le Groupe, et à celui de Bobst Mex SA en Suisse. Il a toujours dirigé avec passion et professionnalisme. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs.»

À compter du 1er juillet 2020, Jean-Pascal Bobst, Président du Comité de direction du Groupe, prendra la responsabilité de la Business Unit Sheet-fed ad interim.



Bobst Group SA, Mex, Suisse

