Bobst : Le groupe Bobst annonce un chiffre d'affaires stable et un résultat net en légère hausse

Le Conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de CHF 1.50 par action (CHF 1.50 en 2018) au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. En 2020, le Groupe prévoit une baisse du chiffre d'affaires d'environ 6% par rapport à l'exercice précédent; le résultat opérationnel (EBIT) devrait être inférieur à celui de l'année passée en raison d'une baisse des ventes et d'une hausse des coûts marketing.

En janvier 2020, une épidémie de coronavirus s'est déclarée en Chine et se propage désormais en Europe et dans d'autres régions. Cela impacte dans une certaine mesure les activités commerciales de BOBST. Son incidence réelle dépendra de la situation et de la durée de l'épidémie de coronavirus.



2019 2018 En millions CHF Chiffre d'affaires 1636.2 1634.5 Résultat opérationnel (EBIT) 81.0 86.5 Résultat net 52.6 50.4

Entrées et carnet de commandes

Le Groupe a commencé l'exercice 2019 avec un carnet de commandes similaire à celui de l'année précédente. En 2019, les entrées de commandes ont affiché une baisse de 8% par rapport à l'année précédente, avec -7% pour la Business Unit Sheet-fed, -22% pour la Business Unit Web-fed et un niveau similaire à celui de l'an passé pour la Business Unit Services. Les entrées de commandes ont progressé pour atteindre un bon niveau au cours des trois derniers mois de l'exercice. Par rapport à l'année précédente, les entrées de commandes ont baissé principalement en Europe et aux Amériques, et ont légèrement augmenté en Asie et en Afrique. Le Groupe a terminé l'année sous revue avec un carnet de commandes de machines bien plus faible qu'en 2018 et un carnet de commandes de services stable.

Chiffre d'affaires

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de CHF 2 millions (ou 0.1%) pour atteindre CHF 1 636 millions. Après ajustement des effets de change, les ventes organiques sont en hausse de CHF 33 millions (ou 2.0%). Les variations des taux de change ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires de CHF 31 millions (ou 1.9%).

Le chiffre d'affaires a atteint CHF 899 millions au second semestre 2019, par rapport à CHF 737 millions au premier semestre, et à CHF 872 millions au second semestre 2018. Les ventes comptabilisées au second semestre 2019 sont au niveau le plus élevé atteint en un semestre depuis le record historique enregistré au second semestre 2007.

Les ventes de produits sheet-fed ont augmenté de 0.7% pour atteindre CHF 810 millions. La demande de produits pour le carton ondulé a été légèrement plus forte que celle des produits pour la boîte pliante. Les ventes de produits web-fed ont baissé de 1.6% pour atteindre CHF 338 millions pour l'exercice 2019. Cette réduction est principalement due à la baisse des ventes d'équipements d'enduction, qui n'a pas pu être entièrement compensée par la hausse des ventes d'équipements pour l'impression flexo. Les ventes de services et de pièces détachées ont augmenté de 0.4% pour atteindre CHF 488 millions.

Chiffres d'affaires 2019 2018 Δ% En millions CHF Europe 730.6 44.6% 749.9 45.9% -2.6 Amériques 518.8 31.7% 470.0 28.8% 10.4 Asie & Océanie 328.6 20.1% 361.5 22.1% -9.1 Afrique 58.2 3.6% 53.1 3.2% 9.6 Total 1636.2 100.0% 1634.5 100.0% 0.1

Résultats

Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 81 millions (ou 5.0%) du chiffre d'affaires, par rapport à CHF 87 millions (ou 5.3%) en 2018. Le résultat opérationnel (EBIT) enregistré au second semestre était d'un bon niveau, mais il n'a pas pu compenser l'impact négatif du mix produits défavorable, de la baisse de la charge de production et de la pression accrue sur les marges du premier semestre 2019. Les trois Business Units sont également affectées par l'augmentation des coûts liés à l'essor des activités numériques du Groupe (Mouvent, BBS, IoT).

La Business Unit Sheet-fed a atteint un résultat opérationnel (EBIT) de CHF 40 millions, contre CHF 60 millions en 2018. Cette baisse du résultat opérationnel (EBIT) est imputable à un mix produits assez défavorable au premier semestre, à une pression sur les prix et à une baisse de l'utilisation des capacités industrielles, due principalement à une baisse des commandes et à la réduction des stocks. La Business Unit Web-fed a réduit ses pertes à CHF 16 millions, comparé à CHF 37 millions en 2018. Les campagnes de qualité lancées en 2018 se déroulent comme prévu et ont permis d'améliorer largement la satisfaction client. Les mesures de réduction des coûts introduites sont en bonne voie et ont donné des premiers résultats encourageants. La Business Unit Services a absorbé la hausse significative des effectifs de terrain et de support technique, qui s'est accélérée en 2018 conformément à la stratégie du Groupe. Les coûts de formation ont eu un impact négatif sur le résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit. Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 59 millions, contre CHF 66 millions l'année précédente.

Le résultat net a augmenté à CHF 53 millions, contre CHF 50 millions en 2018. La baisse du résultat opérationnel (EBIT) a été plus que compensée par la diminution des coûts financiers et des impôts. La baisse des impôts est principalement due à une réduction des pertes dans des succursales, pour lesquelles aucun impôt d'actif différé n'est comptabilisé en 2019.

Bilan

Une réduction significative des stocks a généré une augmentation du cash-flow des activités opérationnelles de CHF 55 millions, comparé à un cash-flow négatif des activités opérationnelles de CHF 46 millions en 2018. La dette nette a augmenté à CHF 59 millions contre CHF 21 millions en 2018. Cette augmentation est principalement liée à des dépenses d'investissement de CHF 56 millions et à l'achat de participations minoritaires dans Bobst Firenze et Bobst Istanbul. La rentabilité des capitaux investis (ROCE) a reculé à 12.9% durant l'année, comparé à 14.2% en 2018. Le ratio de fonds propres a augmenté à 36.7% (32.2% en 2018), principalement en raison du remboursement d'un emprunt obligataire de CHF 110 millions qui arrivait à échéance en février 2019.

Proposition de dividende

Le Conseil d'administration proposera un dividende de CHF 1.50 par action (CHF 1.50 en 2018) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cette proposition est conforme à la politique du Groupe en matière de dividendes, qui recommande un taux de versement compris entre 30-50% du bénéfice net consolidé après impôts.

Perspectives et stratégie

En raison du Brexit, de la crise politique qui touche de nombreux pays, de la tendance à la parité EUR/CHF à long terme, du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, sans citer la baisse des commandes depuis le milieu de l'année 2018, nous devons concentrer nos efforts sur nos priorités clés. En cas de ralentissement, le Groupe sera prêt à réduire ses activités à court terme. Notre stratégie sera alors revue. En janvier 2020, une épidémie de coronavirus s'est déclarée en Chine et se propage désormais en Europe et dans d'autres régions. Cela impacte dans une certaine mesure les activités commerciales de BOBST. Son incidence réelle dépendra de la situation et de la durée de l'épidémie de coronavirus.

Objectifs stratégiques

BOBST poursuit une stratégie à long terme basée sur quatre objectifs stratégiques : l'innovation, l'excellence opérationnelle, le développement du personnel et la croissance. L'atteinte de ces objectifs implique de mettre en place toute une série d'initiatives en lien avec la qualité de nos produits et services, l'optimisation de notre organisation, l'orientation client, le développement de nouveaux produits et le passage au numérique.

Le développement durable prend de plus en plus d'importance et est désormais intégré, de la conception des machines à l'élaboration de substrats. Chefs de file des solutions industrielles, les dirigeants clés de l'industrie développent conjointement de nouveaux matériaux d'emballage recyclables et écologiques. BOBST investit massivement avec les propriétaires de marques dans la recherche de solutions d'emballage et d'étiquetage respectueuses de l'environnement.



Le développement durable prend de plus en plus d'importance et est désormais intégré, de la conception des machines à l'élaboration de substrats. Chefs de file des solutions industrielles, les dirigeants clés de l'industrie développent conjointement de nouveaux matériaux d'emballage recyclables et écologiques. BOBST investit massivement avec les propriétaires de marques dans la recherche de solutions d'emballage et d'étiquetage respectueuses de l'environnement.

La digitalisation soutient et stimule la transformation du Groupe par le biais de nombreuses initiatives telles qu'une plateforme de processus commune au Groupe, l'IoT et Mouvent. Nous continuerons à développer l'impression numérique pour les étiquettes, les films et la boîte pliante, pour offrir des solutions complètes utilisant des encres à base d'eau, respectueuses de l'environnement (conçues par Mouvent). Par ailleurs, les besoins non satisfaits en termes de flux de travail et de connectivité sont à l'étude, et les solutions - largement liées à la digitalisation des processus - constitueront un élément majeur des discussions à la drupa 2020. Nous relevons tous ces nouveaux défis en développant et en innovant en matière de connectivité (humains et machines) et de digitalisation (en interne, via BOBST Business System - BBS -pour établir le plan directeur du Groupe, et en externe, via l'IoT).



drupa 2020, plateforme de communication stratégique, nous permettra de présenter officiellement notre vision pour l'industrie de l'emballage. La nouvelle vision de l'industrie de BOBST incarne la façon dont nous allons transformer l'avenir de la production d'emballages dans tous les secteurs d'activité. Les usines des clients seront connectées à un flux de production numérisé et automatisé, permettant d'accéder aux informations du cloud.

Au vu de l'évaluation actuelle du contexte et des perspectives commerciales globales, le Groupe prévoit d'enregistrer en 2020 un chiffre d'affaires environ 6% inférieur à celui de 2019. Le résultat opérationnel (EBIT) 2020 devrait être inférieur à celui de l'année passée en raison d'une baisse des ventes et d'une hausse des coûts marketing. Ces derniers devraient être élevés en raison de la drupa, le plus important salon dédié à l'emballage et à l'impression qui a lieu tous les quatre ans à Düsseldorf.

Les objectifs à long terme, à savoir une marge de résultat opérationnel (EBIT) d'au moins 8% et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) d'au moins 20%, sont maintenus.

Assemblée générale ordinaire

Les mandats de l'ensemble des membres du Conseil d'administration doivent être renouvelés pour une durée d'un an. Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 avril 2020, Alain Guttmann, Thierry de Kalbermatten, Jürgen Brandt, Gian-Luca Bona et Philip Mosimann seront proposés pour une nouvelle période d'un an. Le Conseil d'administration souhaite proposer Alain Guttmann en tant que Président du Conseil. En marge de la proposition de dividende de CHF 1.50 par action, l'assemblée générale ordinaire traitera également les demandes relatives à la rémunération du Conseil d'administration (AG 2020-AG 2021) et du Comité de direction (exercice 2021).



Séance d'information de ce jour - Publication du rapport de gestion 2019

Une conférence pour les analystes financiers et les médias aura lieu aujourd'hui, 2 mars 2020, à 10h15

à Mex. Le rapport de gestion, les états financiers 2019 et des traductions en allemand et en anglais de ce communiqué seront disponibles sur le site web du Groupe investors.bobst.com dès 06h00, et la présentation dès 10h15.

