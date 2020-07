Bobst : Schäfer Print & Packaging mise sur l'avenir avec quatre nouvelles machines BOBST à haut rendement

Ils s'assurent que la production chez Schäfer Druck & Verpackung se déroule sans heurts 24h / 24 (de gauche à droite): Michael Kleefisch (Service Bobst Meerbusch), Udo Schäfer, Timo Schäfer, Mike Stein (Service Bobst Meerbusch) et Volker Claus (Sales Bobst Meerbusch)



Accélérer les changements de travaux

Une autre amélioration concerne les conditions de travail des opérateurs de la machine, en particulier sur les presses à découper, qui travaillent désormais avec la VISIONFOIL 104: «Dans ces deux processus, nous sommes quasiment repartis de zéro, et ce n'était pas ce qui était prévu!» résume Udo Schäfer en se félicitant de l'engagement de ses opérateurs et de l'accompagnement de BOBST. La convivialité de cette technologie a également facilité la mise en service. Pendant la découpe, les opérateurs de la machine peuvent facilement ajuster la pression de la platine à l'aide du système de contrôle CUBE et, grâce au concept Quick Change, la lame de coupe et la platine de découpe se verrouillent et se déverrouillent automatiquement sur simple pression d'un bouton. En plus, les presses à découper peuvent rapidement passer de la séparation de poses au traitement complet des feuilles, et vice-versa, sans outillage particulier. Dans cette configuration, la machine positionne les feuilles avec une précision optimale, y compris lors des phases de gaufrage et de rainurage.

Sur la VISIONFOIL 104, l'excellente ergonomie du module externe de déroulage facilite l'accès des opérateurs et réduit les temps de réglage au minimum. Les multiples fonctions de la machine sont facilement réglables via le système de contrôle CUBE. Aucun autre réglage n'est nécessaire durant la production. De même, sur l'EXPERTFOLD 110 A2, toutes les zones sont facilement accessibles pour des changements de travaux plus rapides. Jusqu'à 5 000 travaux peuvent être sauvegardés dans son système de contrôle CUBE, et rappelés par simple pression d'un bouton.



Mettre l'accent sur de nouveaux services

Grâce à la maintenance à distance Helpline Plus de BOBST, Schäfer a drastiquement réduit les temps d'arrêt dûs à des problèmes techniques. Par ailleurs, l'entreprise dispose désormais d'un accès permanent à toutes les données de performance des deux presses à découper et de la plieuse-colleuse via l'application Mobile Portal de BOBST. À l'exception de la VISIONFOIL 104, les nouvelles machines sont donc déjà reliées aux Connected Services de BOBST, ce qui ouvre la possibilité d'intégrer une évaluation des données machine afin d'optimiser encore le processus à l'avenir.

«Avec nos nouvelles machines BOBST, nous fournissons plus rapidement et de manière plus fiable la qualité que nos clients attendent. Et autre point important, nous avons simplifié les processus pour nos employés», conclut Udo Schäfer pour résumer les apports de cette technologie.



