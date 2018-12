Bobst : Une métallisation sous vide quasiment sans défaut grâce au nouveau K4000 CRUCIBLE de BOBST

Une gâche réduite au minimum

Le K4000 CRUCIBLE repose sur la plateforme K4000, un outil efficace et rentable bénéficiant de la technologie de creuset, qui permet de produire des films métallisés avec des pertes très réduites.

La machine peut traiter de multiples matériaux, dont l'aluminium, l'argent, le cuivre et le sulfure de zinc pour une grande variété de types de films, dont les films haute barrière destinés aux emballages alimentaires et la production de filés, le tout sans aucun compromis en termes de vitesse de production : sa vitesse maximale peut atteindre jusqu'à 840 m/min.

La nouvelle innovation de BOBST

La source utilisant la technologie en creuset offre une excellente uniformité du dépôt. La source est entièrement refroidie à l'eau et sa conception facilite le nettoyage. Les coûts des consommables nécessaires au fonctionnement de la machine sont également réduits en raison du faible coût des lingots de métal comparativement aux lingots de tréfilage.

Le grand tambour de 600 mm de diamètre permet d'améliorer l'adhérence du film et de le refroidir plus facilement. Ce tambour offre la plus grande fenêtre d'enduction la plus grande du marché, dans le but d'améliorer l'efficacité de la collecte jusqu'à 16%.