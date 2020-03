Bobst a limité les dégâts l'année dernière

Mex (awp) - Le fabricant de machines d'emballage Bobst a vu en 2019 sa rentabilité écornée par la baisse de la charge de production et la pression accrue sur les marges, mais également par un mix produit peu favorable. Le groupe vaudois a néanmoins limité les dégâts. L'épidémie de coronavirus affecte déjà les activités en 2020.

L'année dernière, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 6,4% à 81,0 millions de francs suisses, indique Bobst lundi. Les trois divisions ont pâti d'une hausse des coûts liée à l'essor des activités numériques du groupe. L'unité Web-fed (impression) a néanmoins réduit sa perte opérationnelle.

Bobst a réduit sa charge fiscale et ses coûts financiers, ce qui a permis d'augmenter le bénéfice net de 4,4% à 52,6 millions. Le conseil d'administration propose de verser un dividende inchangé de 1,50 franc par action.

L'Ebit dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes, qui ne s'attendaient pas à voir cet indicateur dépasser les 79,3 millions. Le dividende est conforme aux attentes.

En termes d'entrées de commandes, le dernier trimestre s'est révélé plus favorable que le reste de l'année. Malgré cela, les nouvelles commandes ont reculé de 8% sur un an.

Fin janvier, le groupe basé à Mex avait donné des indications concernant son chiffre d'affaires, attendu stable à 1,63 milliard de francs suisses. Les recettes ont finalement atteint 1,64 milliard (+0,1%). Apuré des effets de change, les ventes organiques ont progressé de 2%, affirme Bobst.

Solide deuxième semestre

Les recettes ont bondi à 899 millions de francs suisses en deuxième partie d'année, à comparer aux 737 millions de janvier à juin. Le groupe vaudois revendique l'un des meilleurs seconds semestres depuis le record atteint à la même période en 2007.

Les revenus annuels de Sheet-fed (carton ondulé et boîte pliante) ont grappillé 0,7% à 810 millions, ceux de web-fed ont reculé de 1,6% à 338 millions, tandis que Services (pièces détachées incluses) a inscrit un chiffre d'affaires stable (+0,4%) à 488 millions.

Deuxième débouché pour Bobst, la région Amériques a tiré la performance avec une hausse des ventes de 10,4% (518,8 millions). L'Europe a drainé moins de recettes (-2,6%), mais reste la zone la plus importante avec 730,6 millions. L'Asie/Océanie a piqué du nez (-9,1%) à 328,6 millions.

A fin décembre, le flux de liquidités opérationnelles affichait un montant de 55 millions, à comparer au reflux de 46 millions accusé douze mois auparavant.

Pour 2020, la direction confirme ses prévisions annuelles, soit une baisse de 6% des revenus et une contraction non chiffrée du résultat Ebit. A long terme, le chiffre d'affaires est attendu à 1,7-1,8 milliard, la marge Ebit à 8% (5% en 2019) et le rendement des capitaux investis à au moins 20% (12,9%).

L'épidémie de coronavirus devrait avoir un effet indéterminé sur la marche des affaires. "Je ne sais pas comment cela va affecter le premier trimestre", a résumé M. Bobst.

Bobst dispose de quatre filiales en Chine qui ont été fermés près de trois semaines. "Aujourd'hui, 80% des employés sont retournés au travail", a expliqué Jean-Pascal Bobst. Les restrictions de voyage frappant les vendeurs pourraient affecter négativement les recettes. "Nous réalisons environ 80 millions de chiffre d'affaires en Chine, sur 1,6 milliard de ventes globales", a relativisé le directeur financier Attilio Tissi. L'approvisionnement pourrait en revanche pourrait poser problème à moyen terme.

L'année 2020 sera marquée par la Drupa, qui se tiendra en juin à Düsseldorf. Bobst présentera 13 nouveautés lors de ce salon, le plus important au monde pour l'industrie de l'imprimerie. Il faudra attendre 2021, voire 2022 pour mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires. Pour les analystes, cet événement va surtout déboucher sur une hausse des dépenses marketing l'année prochaine.

Les investisseurs sanctionnaient le titre Bobst, qui sombrait de 5% à 43,66 francs suisses, à 13h15. L'indice SPI cédait 0,26%.

fr/jh