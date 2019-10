Bobst lance la nouvelle presse flexo Ci Vision

Zurich (awp) - Bobst a annoncé mercredi le lancement de la presse flexo Ci Vision, conçue pour offrir des performances "optimales sur toutes les longueurs de tirages et sur une grande variété de substrats", selon le constructeur de machines d'emballages et d'impression.

Cette nouvelle machine offre un temps de réglage et de changement de travaux plus court, et simplifie le processus de fabrication des convertisseurs, selon le communiqué du groupe vaudois.

Bobst présentera cette nouvelle machine lors des journées portes ouvertes du centre de compétences de Bobst Bielefeld, en Allemagne, qui se dérouleront entre le 16 et 23 octobre.

