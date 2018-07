Bobst maintient le cap malgré une rentabilité entamée

Genève (awp) - Bobst a dû se restructurer et procéder à des investissements qui ont entamé sa rentabilité au 1er semestre, avec un bénéfice net en recul de 10%. Mais le chiffre d'affaires s'est révélé très robuste, et le fabricant vaudois de machines d'emballage compte engager 400 personnes dans le monde pour accompagner son développement, annonce-t-il mercredi.

"Nous sommes dans une phase d'investissements importante, avec notamment la création d'un troisième site en Chine et de nouveaux centres de compétences. Tout cela a un coût, et il se glisse parfois des grains de sable plus gros que prévu. Mais nous sommes très satisfaits de l'activité au 1er semestre. L'année s'annonce bonne", a déclaré à AWP le directeur général Jean-Pascal Bobst.

Parmi les grains de sable figurent la restructuration de l'usine de Bielefeld, en Allemagne (machines pour emballages flexibles), où le groupe vaudois a dû réduire drastiquement ses coûts. D'une façon générale, la gamme de produits n'a pas toujours été appropriée, la pression sur les marges a été forte et il a fallu passablement investir pour le développement des activités en Chine, notamment, et pour l'extension des canaux de distribution.

En conséquence, comme annoncé la semaine dernière lors d'un avertissement sur résultats, le résultat net (-10% à 24,9 millions) comme le bénéfice opérationnel Ebit (-12% à 35,2 millions CHF) sont en recul par rapport au 1er semestre 2017. En revanche, le chiffre d'affaires a bondi de 18,3% à 763 millions, une évolution favorable enregistrée dans les trois secteurs d'activités du groupe. Des effets de change favorables à hauteur de 26 millions y ont aussi contribué.

Les ventes sont surtout soutenues en Amérique du Nord et en Europe (60% du volume total pour ces deux régions), mais l'Asie se profile de plus en plus, et Bobst s'y montre ambitieux. En revanche, la situation géopolitique pèse grandement sur les ventes au Moyen-Orient.

Rappel de machines

Pour l'ensemble de l'année, le groupe maintient son objectif de croissance de 5 à 7% de ses ventes. Il se montre confiant notamment au regard d'un carnet de commandes qui s'est étoffé de 14% au 1er semestre. Le fabricant s'attend cependant, comme annoncé la semaine passée, à une chute de sa rentabilité opérationnelle (Ebit), aux alentours de 90 millions, contre 119 millions en 2017.

Cette forte baisse est due en bonne partie au rappel de deux types de machines qui présentaient "des faiblesses techniques". Bobst doit constituer une "provision en millions à deux chiffres, dans le bas de la fourchette" (au moins 10 millions), a précisé Jean-Pascal Bobst. Elle impactera le résultat des six prochains mois. Le processus de rappel s'étend sur une dizaine de mois.

Les ventes au second semestre s'annoncent par ailleurs plus faibles qu'à la même période de l'an dernier. Mais le groupe "se prépare à la croissance", comme l'a souligné le CEO. D'ici 2-3 ans, il engagera 400 employés supplémentaires dans le monde, où il en occupe déjà 5400.

En Suisse, les effectifs (1850 personnes actuellement) devraient légèrement augmenter, notamment en relation avec l'impression numérique, un nouveau secteur en développement lancé dans le cadre de la co-entreprise Mouvent.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) se dit plutôt positive au regard des chiffres présentés. Vers 13h, l'action s'appréciait de 3,8% à 95,90 francs suisses, dans un marché SPI stagnant.

