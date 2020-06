Bobst sanctionné en Bourse après un avertissement sur résultats

Zurich (awp) - Le titre Bobst était sanctionné jeudi matin à la Bourse suisse, après l'avertissement sur les résultats du premier semestre émis la veille par le constructeur vaudois de machines d'emballages. Au vu de la pandémie, les analystes n'ont pas été surpris par cette annonce.

A 11h14, l'action Bobst reculait de 3,1% à 54,90 francs suisses, une performance bien plus mauvaise que l'indice de référence SPI (-0,07%).

Bobst s'attend à voir son chiffre d'affaires chuter de 200 millions de francs suisses au premier semestre, comparé aux 737 millions dégagés un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) doit baisser de 50 à 60 millions par rapport aux 15 millions enregistrés au premier semestre 2019, plongeant dans les chiffres rouges.

La société a indiqué ne pas être en mesure d'établir de projection en matière de ventes et de résultats pour l'ensemble de l'année, vu les incertitudes planant sur la conjoncture mondiale.

Le responsable de la division Sheet-Fed, Philippe Milliet, a par ailleurs décidé de quitter la société. Le patron du groupe Jean-Pascal Bobst doit reprendre à titre intérimaire au 1er juillet les commandes de l'unité.

Globalement, les analystes ne sont pas surpris par cet avertissement sur résultats. Ceux de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) vont revoir leurs estimations de résultats pour l'ensemble de l'année, tout en confirmant la recommandation à sous-pondérer de l'action.

Vontobel a rappelé que les incertitudes quant aux réouvertures des frontières compliquaient la situation au second semestre. La banque zurichoise a également souligné qu'un des deux projets de cession immobilière aux Etats-Unis et en France risquait d'être retardé. L'apport cumulé au niveau du résultat d'exploitation (Ebit) était estimé entre 30 et 35 millions de francs suisses.

"La situation s'empire pour Bobst", ont estimé les spécialistes de Mirabaud Securities dans un commentaire, notant l'absence de catalyseur de cours pour l'action à court terme. Les analystes de l'établissement genevois vont revoir la recommandation du titre, actuellement à "hold".

al/lk