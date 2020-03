La rentabilité annuelle de Bobst a moins reculé qu'attendu

Genève (awp) - Le constructeur de machines d'emballage Bobst a vu en 2019 sa rentabilité écornée par la baisse de la charge de production et la pression accrue sur les marges, mais également par un mix produit peu favorable. Le groupe vaudois a néanmoins limité les dégâts. L'épidémie de coronavirus affecte déjà les activités en 2020.

L'année dernière, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 6,4% à 81,0 millions de francs suisses, indique Bobst lundi. Les trois divisions ont pâti d'une hausse des coûts liée à l'essor des activités numériques du groupe.

Bobst a néanmoins pu réduire sa charge fiscale et ses coûts financiers, ce qui a permis d'augmenter son bénéfice net de 4,45 à 52,6 millions. Le conseil d'administration propose de verser un dividende inchangé de 1,50 franc par action.

L'Ebit dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes, qui ne s'attendaient pas à voir cet indicateur atteindre la barre des 81 millions. Le dividende est conforme aux attentes.

Fin janvier, le groupe basé à Mex avait donné des indications concernant son chiffre d'affaires, attendu stable à 1,63 milliard de francs suisses. Les recettes ont finalement atteint 1,64 milliard (+0,1%). En termes d'entrées de commandes, le dernier partiel s'est révélé plus favorable que le reste de l'année. Le niveau du carnet d'ordres est néanmoins inférieur en rythme annuel.

Pour 2020, la direction confirme ses prévisions annuelles, soit une baisse de 6% des revenus et une contraction non chiffrée du résultat Ebit. Le groupe avait d'ores et déjà annoncé un exercice difficile.

L'épidémie de coronavirus affecte "dans une certaine mesure" les activités de Bobst. Son incidence réelle dépendra de la situation et de sa durée, précise le communiqué. En cas de ralentissement conjoncturel notable, la société va réduire ses activités à court terme et revoir sa stratégie.

fr/ck