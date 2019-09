Labelexpo 2019: exposition de la gamme BOBST relative à l'impression d'étiquettes, dont une nouvelle presse hybride et les presses révolutionnaires flexo et numériques Mouvent

L'édition de cette année inclura notamment le lancement mondial de la MASTER DM5, une presse d'impression d'étiquettes hybride qui allie le meilleur de l'impression numérique et de l'impression Digiflexo en une seule presse, ainsi que des démonstrations des presses d'impression d'étiquettes numériques innovantes de Mouvent LB702-WB et LB701-UV.

«Labelexpo 2019 est l'occasion parfaite pour présenter les innovations récentes de BOBST et Mouvent», explique Federico D'Annunzio, Directeur programme de l'impression hybride chez BOBST. «Outre le lancement mondial de la MASTER DM5, cette édition nous permettra de faire la démonstration d'une presse DigiFlexo révolutionnaire et de quatre processus de production numérisés complets sur une presse numérique native, équipée d'encre à base d'eau. Ces innovations répondent aux défis majeurs auxquels sont confrontés les transformateurs et propriétaires de marques, réduire les délais de mise sur le marché, tout en garantissant l'uniformité des couleurs ainsi que la sécurité des emballages alimentaires.

Une gamme complète de solutions numériques, hybrides et flexo-numériques

Avec le lancement de la MASTER DM5, BOBST peut désormais proposer une gamme complète de solutions numériques, hybrides et flexo-numériques, parfaitement intégrées, interchangeables et adaptables à tous les besoins actuels et futurs, tout en offrant une productivité, une connectivité et une durabilité incomparables.

La MASTER DM5, qui intègre la «technologie Inside à jet d'encre numérique MouventTM», est la presse automatisée la plus numérique du marché de l'étiquette et offre une qualité d'impression, un rendement et une fiabilité incomparables, une mise en place de travail très courte et un retour sur investissement rapide. Elle représente une intégration d'impression flexo, impression numérique e de transformation complète et affiche une productivité continue et un taux de disponibilité très élevé.

Parmi les autres machines présentées, on retrouvera:

La presse flexo MASTER M5 équipée des systèmes d'encre à la demande «Ink-on-Demand» et DigiColor, qui transforme l'impression flexo en un processus entièrement numérique. La reproduction des couleurs est simplifiée, à la fois pour la gamme chromatique étendue (ECG) de REVO et pour les couleurs d'accompagnement. Les changements d'encres s'effectuent en quelques secondes quelle que soit la configuration de la presse, sans aucun contact entre l'encre et les mains de l'opérateur. Le contrôle des couleurs en circuit fermé garantit une correspondance parfaite des couleurs sur tout type de support et dans le monde entier.



La presse à étiquettes numérique LB702-WB de Mouvent, une révolution dans la production d'étiquettes digitale, utilisant uniquement des encres Mouvent™ 100 % à base d'eau, ce qui en fait une machine 100 % sans COV (composés organiques volatils) et 100% sûre dans le cadre d'applications alimentaires. Cette machine offre une vitesse de 100 m/min sur une large gamme de substrats, qu'il s'agisse d'étiquettes auto-adhésives ou à encoller, et est particulièrement indiquée pour les applications où la migration pourrait être un problème, par exemple dans l'agroalimentaire. La résolution d'impression à 1 200 dpi de la LB702-WB donne des résultats exceptionnels sur des substrats complexes comme les étiquettes en papier des bouteilles de vin, ainsi que pour de nombreuses autres applications. Dotée d'une configuration 6 couleurs, la presse Mouvent à encres aqueuses permet une impression à gamme chromatique étendue de très haute qualité et une restitution optimale des couleurs Pantone. Associée à l'environnement flexo-numérique de MouventTM, elle offre aux clients une préparation simplifiée des fichiers, une parfaite unité de couleurs et des fonctions d'impression de données variables pour une personnalisation en temps réel. Toutes ces solutions permettant de conjuguer excellence technique et esthétique seront démontrées en temps réel aux visiteurs du salon.



La LB701-UV de Mouvent, la plus petite presse d'impression d'étiquettes numériques à flexibilité élevée et haut rendement du monde. La toute dernière version, qui sera exposée lors du salon Labelexpo 2019, est dotée de 6 couleurs plus le blanc, ce qui lui permet d'imprimer des étiquettes sur une grande variété de supports, dont des étiquettes métallisées et transparentes. Veuillez noter: Les visiteurs du Labelexpo 2019 pourront apporter et tester leurs propres travaux sur la machine, sur rendez-vous.



La presse flexo UV en ligne VISION M1X, qui offre de hautes performances à un prix compétitif. Il s'agit d'une machine à configuration partiellement fixe, disponible en laizes de 370 mm, conçue à des fins d'automatisation et de connectivité et capable d'imprimer et de convertir une gamme étendue d'applications en une seule passe.



La presse flexo MASTER M6, qui associe la flexo UV en ligne, REVO Digital Flexo et le groupe d'impression révolutionnaire V-Flower, permettant des changements de travaux en une minute seulement et ce, à la volée, sans arrêter la presse, d'où un taux de disponibilité optimal de la machine (95%). Cette presse est la plus productive pour la réalisation économique des tirages courts à moyens. La M6 sera équipée du DigiMountTM, un système entièrement automatisé de montage de clichés flexo. Bénéficiant des dernières avancées électroniques, ce système permet d'accroître la vitesse de production et la précision du réglage de la presse.

Les visiteurs pourront assister à des démonstrations en direct et échanger avec nos experts sur le stand 3A59 +58 (Hall 3) et voir la presse MASTER M6 en action dans la Flexible Packaging Arena, la zone dédiée aux emballages souples, sur le stand 11A50 (Hall 11).