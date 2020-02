Boeing Company (The) : Retournement baissier de court terme en prévision 18/02/2020 | 15:02 vente En cours

Cours d'entrée : 338.77$ | Objectif : 311$ | Stop : 360.2$ | Potentiel : 8.2% La configuration technique de l'action Boeing Company (The) laisse entrevoir une correction technique à court terme. Le timing apparaît opportun pour mettre à profit un probable repli des cours.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 311 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 52% à l'horizon 2022.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 51.33 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BOEING COMPANY (THE) 4.52% 191 748 AIRBUS SE -0.17% 111 067 TEXTRON 7.80% 10 975 DASSAULT AVIATION -9.23% 9 736 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. --.--% 3 774 AVICOPTER PLC -12.18% 3 766 EMBRAER S.A. -5.73% 3 213 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. 0.00% 2 806

Données financières (USD) CA 2020 91 877 M EBIT 2020 5 640 M Résultat net 2020 3 743 M Dette 2020 26 795 M Rendement 2020 2,41% PER 2020 50,0x PER 2021 18,7x VE / CA2020 2,37x VE / CA2021 1,85x Capitalisation 191 Mrd Prochain événement sur BOEING COMPANY (THE) 22/04/20 Q1 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 357,48 $ Dernier Cours de Cloture 338,88 $ Ecart / Objectif Haut 29,8% Ecart / Objectif Moyen 5,49% Ecart / Objectif Bas -23,3% Dirigeants Nom Titre David L. Calhoun President, Chief Executive Officer & Director Lawrence W. Kellner Non-Executive Chairman Jenette E. Ramos Senior Vice President-Supply Chain & Operations Gregory D. Smith CFO, EVP-Corporate Development & Strategy Theodore Colbert Executive Vice President