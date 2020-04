Boeing : Berenberg abaisse son objectif de plus de 50%

07/04/2020 | 16:39

Berenberg a abaissé mardi son objectif de cours sur Boeing de plus de 50%, de 350 dollars à 150 dollars, tout en maintenant une recommandation à 'conserver' sur l'action.



Cette décision intervient après que l'avionneur américain a suspendu ses activités principales sur son site de Puget Sound, et après l'annulation de la commande d'Avolon de 75 737 MAX.



'Avec un nouveau scénario sur le niveau des productions sensiblement plus bas, nous pensons que les valorisations sont attrayantes à partir de 2022, mais nous sommes encore loin de recommander l'action et attendons que les perspectives soient plus sûres', a indiqué le bureau d'analyses allemand dans sa note.



