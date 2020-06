Boeing : Jefferies confirme son conseil

10/06/2020 | 16:05

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 270 $.



Le bureau d'analyses indique que le groupe a livré 4 appareils en mai 2020, contre 30 il y a un an en raison des reports, des suspensions de productions et les restrictions de voyage avec le Covid-19.



' L'activité des commandes en mai est restée modérée. Cependant, il y a eu étonnamment 9 nouvelles commandes, mais 18 annulations et modifications contractuelles. Nous prévoyons 299 livraisons au total en 2020 contre 380 appareils livrés en 2019 ' indique Jefferies.



Boeing a annoncé fin mai le redémarrage de sa production de 737 MAX sur son site de Renton, dans l'Etat de Washington, la production de ce programme devant monter graduellement en puissance cette année.



